Зміна поведінки світла: ефекти псевдогравітації у фотонних кристалах

Дослідники досягли значного прогресу в маніпулюванні світлом так, ніби воно відчуває вплив гравітації. Ці висновки, опубліковані в журналі Physical Review A 28 вересня 2023 року, мають значення для оптики, дослідження матеріалів і розвитку комунікацій 6G.

Теорія відносності Альберта Ейнштейна давно встановила, що гравітаційні поля можуть змінювати шлях електромагнітних хвиль, включаючи світлові та терагерцові електромагнітні хвилі. Вчені припустили, що деформація кристалів у зоні нижчої енергії може імітувати вплив гравітації, створюючи явище, відоме як псевдогравітація.

Команда дослідників на чолі з професором Кіоко Кітамурою з Вищої школи інженерії Університету Тохоку вирішила дослідити, чи може викривлення решітки у фотонних кристалах викликати ці ефекти псевдогравітації. Фотонні кристали володіють унікальними властивостями, які дозволяють вченим маніпулювати та контролювати поведінку світла всередині кристалів, діючи як «регулятори руху» для світла.

Запровадивши спотворення решітки, яке представляє собою прогресивну деформацію регулярного відстанню елементів у фотонних кристалах, дослідники змогли змінити структуру фотонних смуг кристалів. У результаті світлові промені слідували за вигнутими траєкторіями всередині кристалів, подібно до шляху світла, що проходить повз масивний астрономічний об’єкт, як чорна діра.

В експериментах використовувався спотворений кремнієм фотонний кристал із первісною сталою решітки 200 мікрометрів і терагерцевими хвилями. Було успішно продемонстровано відхилення цих хвиль, подібно до того, як сила тяжіння згинає шляхи об’єктів.

Доцент Масаюкі Фуджіта з Університету Осаки зазначив, що керування променем у площині, яке спостерігалося в терагерцевому діапазоні, може мати застосування у зв’язку 6G. Крім того, ці відкриття демонструють, як фотонні кристали можуть використовувати гравітаційні ефекти, відкриваючи шлях для прогресу у фізиці гравітонів.

Це дослідження відкриває нові можливості в галузі дослідження оптики та матеріалів, а також пропонує потенційні досягнення в комунікаційних технологіях. Змінюючи та керуючи поведінкою світла за допомогою спотворення решітки у фотонних кристалах, вчені можуть розкрити подальше розуміння фундаментальної природи світла та Всесвіту.

Довідка з журналу:

Nanjyo, K. та ін. (2023) Відхилення електромагнітних хвиль псевдогравітацією в спотворених фотонних кристалах. Фізичний огляд A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Джерело: Університет Тохоку