Марсіанська місія-2: дослідження Марса за допомогою потужних корисних навантажень

Індія готується до ще однієї віхи в дослідженні космосу з майбутньою місією Mars Orbiter Mission-2, також відомою як Mangalyaan-2. Ця місія буде оснащена різноманітним набором наукових корисних навантажень, кожен з яких перебуває на різних стадіях розробки.

Одним із ключових корисних навантажень є експеримент з пилом на орбіті Марса (MODEX), який зіграє вирішальну роль у підтвердженні існування гіпотез марсіанських кілець і розкритті джерела пилу. Пил потенційно може походити від загадкових супутників Марса, Фобоса та Деймоса. Розуміння походження цього пилу дасть цінну інформацію про геологічні процеси на Марсі.

Іншим важливим корисним навантаженням є експеримент Radio Occultation (RO), який буде зосереджений на вимірюванні профілів нейтральної та електронної густини в атмосфері Марса. Використовуючи мікрохвильовий передавач, цей експеримент спрямований на глибше розуміння складу та поведінки атмосфери. Ці дані будуть важливі для вивчення клімату та погодних умов на Марсі.

Місія Mangalyaan-2 також буде оснащена енергетичним іонним спектрометром (EIS), який аналізуватиме енергетичні частинки в марсіанському середовищі. Це допоможе вченим вивчити взаємодію між сонячним вітром і атмосферою Марса, проливаючи світло на магнітне поле планети та його вплив на атмосферу.

Крім того, місія матиме зонд Ленгмюра та експеримент електричного поля (LPEX). Ці прилади вимірюватимуть електричні поля та щільність плазми в іоносфері Марса, надаючи цінні дані про верхні шари атмосфери та їх взаємодію з сонячним вітром.

Марсіанська місія-2 має великі перспективи для розширення наших знань про Червону планету. Розгортаючи ці потужні корисні навантаження, ISRO прагне зібрати цінні дані про марсіанську атмосферу, пил та іоносферу. Відомості, отримані під час цієї місії, сприятимуть нашому розумінню геологічних і атмосферних процесів на Марсі.

Визначення:

1. Корисне навантаження: прилади або обладнання, яке перевозить космічний корабель для виконання конкретних наукових або технічних завдань.

2. Марсіанський орбітальний пиловий експеримент (MODEX): наукове корисне навантаження, метою якого є підтвердження існування марсіанських кілець і вивчення походження та складу пилу.

3. Експеримент радіозакриття (RO): корисне навантаження, яке вимірює профілі нейтральної та електронної густини в атмосфері Марса за допомогою мікрохвильової технології.

4. Енергетичний іонний спектрометр (EIS): науковий інструмент, який аналізує енергетичні частинки в марсіанському середовищі.

5. Зонд Ленгмюра та експеримент з електричним полем (LPEX): прилади, які вимірюють електричні поля та густину плазми в марсіанській іоносфері.

джерела:

– ISRO (Індійська організація космічних досліджень)