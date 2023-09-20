Встановлення контакту: дослідники успішно з’єднали окремі графенові нанострічки

Дослідники з Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн розробили метод «підключення» графенових нанострічок (GNR), класу одновимірних матеріалів, які можуть мати значне значення для масштабування мікроелектронних пристроїв. Команда створила нанометрові металеві контакти на окремих GNR за допомогою скануючої тунельної мікроскопії (STM) прямого запису. Цей метод дозволяє точно виготовляти металеві контакти для певних GNR, забезпечуючи функціональність пристрою, необхідну для роботи транзистора.

Графен, шар атомів вуглецю товщиною в один атом, довгий час вважався потенційним високошвидкісним електронним матеріалом, який може замінити кремній. Однак графен сам по собі не є напівпровідником. Щоб надати графену напівпровідникових властивостей, його потрібно зробити дуже маленьким або сконструювати в певних формах, таких як стрічки. У цьому дослідженні були синтезовані GNR з атомною точністю та успішно створені металеві контакти.

Команда використовувала скануючий тунельний мікроскоп для сканування поверхні та ідентифікації GNR. Коли GNR було знайдено, дослідники використали електронний промінь у STM, щоб запустити осадження металу та створити дроти. Цей точний метод підключення дозволив контролювати виготовлення металевих контактів на GNR. Дослідники також виявили, що електронний характер GNR змінювався при застосуванні металевих контактів, демонструючи здатність навмисно змінювати їхні властивості.

Однією з переваг цієї методики є те, що вона виконується в середовищі надвисокого вакууму, гарантуючи, що матеріал залишається вільним від атмосферних забруднень, які можуть погіршити продуктивність пристрою. Наступним кроком для дослідницької групи є створення функціонуючого транзистора за допомогою виготовлених GNR та вимірювання його характеристик.

Цей прорив у підключенні окремих GNR відкриває нові можливості для розробки високошвидкісних електронних пристроїв і прокладає шлях для подальшого прогресу в технології на основі графену.

Джерело: Інженерний коледж Грейнджера університету Іллінойсу