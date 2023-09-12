Оцифровка геологічних чудес в Арктиці: База даних цифрової моделі Svalbox

База даних Svalbox Digital Model Database (DMDb) — це нова регіональна база даних, яка надає вченим доступ до цифрових моделей оголень (DOM) з віддаленого архіпелагу Шпіцберген. База даних, опублікована в журналі Geosphere, наразі містить 135 DOM, які містять дані з 114 км2 цієї важкодоступної території.

DOM — це тривимірні цифрові представлення геологічних відслонень, які зробили революцію в сучасних геонаукових дослідженнях. Svalbox DMDb інтегрує ці моделі з іншими геонауковими даними, включаючи 3D-зйомку з дронів, пропонуючи геофізикам комплексне уявлення про геологічні утворення в цьому унікальному регіоні.

Svalbox DMDb виділяється своєю прихильністю до принципів FAIR (можна знайти, доступна, сумісна та багаторазова), що означає, що дані та метадані, які спільно використовуються в базі даних, можуть бути легко знайдені, доступні та використані іншими дослідниками. Кожен запис у базі даних містить необроблені вхідні дані та оброблені вихідні дані та має DOI для відстеження та цитування.

Ця база даних особливо цінна для геологів, які працюють на Шпіцбергені, а також для освітніх цілей. Цифрові моделі відслонень, надані Svalbox DMDb, продовжують польовий сезон на невизначений термін і забезпечують доступ до місць, які зазвичай недоступні за допомогою традиційних польових робіт. Це допомагає дослідникам краще підготуватися до експедицій і покращує їхнє розуміння швидко мінливого арктичного ландшафту, який зазнає значних трансформацій через відступ льодовика.

Одним із помітних прикладів, наведених у документі Geosphere, є профіль Фестнінген, єдиний геотоп Шпіцбергена. Це геологічне диво охоплює 400 мільйонів років і пропонує унікальну вертикальну стратиграфію на 7-кілометровому розрізі. Svalbox DMDb зберігає ці геологічні записи в уповільненій зйомці, забезпечуючи їх наукове значення для майбутніх поколінь.

Svalbox DMDb продовжує розширюватися, оскільки до бази даних додається більше DOM. Доступність цих цифрових моделей вже призвела до співпраці та публікацій, що сприяло розвитку наукових досліджень на архіпелазі Шпіцберген.

джерела:

– База даних цифрової моделі Svalbox (DMDb)

– Betlem, P. et al. (2021), Оцифрування магматичної інтрузії в Гіперітфоссен (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1