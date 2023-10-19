Таємниче світло та вибух, почуті на півночі Мельбурна, змушують експертів шукати відповіді

Мешканці на півночі Мельбурна були здивовані яскравим спалахом помаранчевого світла, а потім гучним вибухом, який стався трохи раніше 9:XNUMX у середу. Кадри інциденту широко поширювалися в соціальних мережах, зафіксувавши момент, коли житель Дорін став свідком явища, дістаючи щось зі свого автомобіля. Заінтригований звуком, він вийшов на вулицю, щоб дослідити його джерело.

За словами Шона Скенлона, жителя Доріна, шум був несхожим на те, що він коли-небудь чув. «Це сколихнуло землю, і це змусило кожного сусіда вийти з дому», — сказав він 7NEWS. Вибух не обмежився лише Дорін, оскільки жителі Мернди, Саут-Моранга, Балвіна, Даймонд-Крік і Донкастера також повідомили, що чули гучний удар.

Влада та експерти в космічному секторі залишилися спантеличені цією подією, оскільки в цьому районі не було виявлено активності метеоритів. Geoscience Australia не зафіксувала жодних землетрусів, а електрична компанія AusNet не знайшла жодних ознак вибухів чи пошкоджень. Уряд Вікторії підтвердив, що несанкціонованих вибухів у сусідньому кар’єрі та дорожніх робіт не було.

Подібний випадок у Вікторії стався не вперше. У серпні в небі спостерігали подібну світлову кулю, що супроводжувалася гучним гуркотом. Пізніше космічне агентство встановило, що це, швидше за все, уламки російської ракети "Союз-2", які знову потрапили в атмосферу Землі.

Причина нещодавнього таємничого світла та вибуху на півночі Мельбурна залишається невідомою, змушуючи експертів і жителів з нетерпінням шукати відповіді. Влада продовжує розслідування інциденту, щоб встановити його походження та характер.

джерела:

– 7NEWS: https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127

– Sunrise/Twitter: https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411