Ентузіасти астрономії очікують часткового місячного затемнення у жовтні 2023 року

Любителі неба в усьому світі з нетерпінням чекають майбутнього часткового місячного затемнення, запланованого на 28 жовтня 2023 року. Після напівтіневого місячного затемнення на початку року ця небесна подія обіцяє захопити та вразити спостерігачів. Місячні затемнення зачаровували людей протягом століть, і вони продовжують мати духовне значення в різних культурах.

Астрономи та вчені також уважно спостерігають за місячними затемненнями, щоб отримати уявлення про систему Земля-Місяць і зрозуміти взаємодію між поверхнею Місяця та земною атмосферою. Ці події пропонують унікальне та приголомшливе небесне зображення, яке з нетерпінням чекають любителі зірок та астрономії.

Місячне затемнення в жовтні 2023 року почнеться о 11:31 у Нью-Делі й завершиться о 3:36 ранку 29 жовтня. Протягом цього часу відбуватиметься часткове місячне затемнення, коли Місяць буде проходити крізь тінь Землі. Затемнення можна буде побачити з різних регіонів, включаючи Азію, Росію, Африку, Америку, Європу, Антарктиду та Океанію.

У Нью-Делі спостерігачі можуть спостерігати затемнення на південному заході неба. На максимумі Місяць буде розташовуватися під кутом 62° над горизонтом. В Індії максимальне затемнення очікується о 1:45 ночі, коли приблизно 12% місячної поверхні буде занурено в тінь.

Щоб відчути магію часткового місячного затемнення, любителям астрономії достатньо вийти на вулицю та подивитись на небо. Вони зможуть спостерігати поступові зміни зовнішнього вигляду та відтінку Місяця протягом усього затемнення.

Часткове місячне затемнення у жовтні 2023 року обіцяє стати справді вражаючою подією, яка надасть унікальну можливість помилуватися чудесами нашого Всесвіту. Не пропустіть нагоду стати свідком цього заворожливого небесного зображення, незалежно від того, чи є ви досвідченим спостерігачем чи випадковим ентузіастом неба.

джерела:

– «Місячне затемнення, жовтень 2023: дата й час»

– «Місячне затемнення, жовтень 2023: де і як дивитися»