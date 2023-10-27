Майбутнє місячне затемнення 2023 року в Індії: небесне вирівнювання

Захоплююча небесна подія має захопити ентузіастів неба в Індії наступного року. 28 жовтня 2023 року місячне затемнення, також відоме як Чандра Грахан, прикрасить нічне небо. Під час місячного затемнення Земля розташовується між Сонцем і Місяцем, що призводить до вирівнювання всіх трьох небесних тіл. Таке вирівнювання може призвести до двох типів затемнень: повного місячного затемнення та часткового місячного затемнення.

Під час повного місячного затемнення весь Місяць поглинений тінню Землі. З іншого боку, часткове місячне затемнення відбувається, коли лише частина Місяця потрапляє під тінь Землі. Майбутнє місячне затемнення в Індії класифікується як часткове місячне затемнення.

Для тих, хто хоче стати свідком цього небесного видовища, ось усе, що вам потрібно знати про місячне затемнення у 2023 році.

Час і видимість

Часткове місячне затемнення має розпочатися в суботу, 28 жовтня, і триватиме до неділі, 29 жовтня. Затемнення можна буде побачити з усіх частин Індії близько опівночі. Крім того, регіони західної частини Тихого океану, Австралії, Азії, Європи, Африки, східної частини Південної Америки, північного сходу Північної Америки, Атлантичного океану, Індійського океану та південної частини Тихого океану також матимуть можливість спостерігати за цією захоплюючою подією.

В Індії затемнення почнеться приблизно о 11:31 і досягне свого піку між 1:05 і 2:24 ночі в неділю, 29 жовтня.

Як спостерігати за місячним затемненням

На відміну від сонячного затемнення, місячне затемнення можна безпечно спостерігати неозброєним оком. Однак використання бінокля чи телескопа може покращити враження та виявити складніші деталі, наприклад червонуватий відтінок місяця.

Щоб забезпечити найкращий перегляд, експерти рекомендують знайти темне місце, подалі від впливу яскравого світла. Це дозволить вам повною мірою оцінити небесну подію та вразити красу Місяця, коли він входить у тінь Землі.

Питання та відповіді:

З: Що таке місячне затемнення?

A: Місячне затемнення відбувається під час повного місяця, коли Земля розташовується між Сонцем і Місяцем, що призводить до вирівнювання всіх трьох небесних тіл.

З: Коли в Індії відбудеться місячне затемнення у 2023 році?

В: Місячне затемнення у 2023 році відбудеться 28-29 жовтня в Індії.

П: Як я можу спостерігати за місячним затемненням?

A: Місячне затемнення можна безпечно спостерігати неозброєним оком. Рекомендується знайти темне місце подалі від яскравого світла для найкращого перегляду. Використання бінокля або телескопа може покращити враження.