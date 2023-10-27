Нова назва: Чого очікувати від майбутнього часткового місячного затемнення в жовтні 2023 року

Небесні ентузіасти в усьому світі можуть очікувати чарівне видовище цього місяця, оскільки наближається друге затемнення жовтня. У п'ятницю, 28 жовтня, часткове місячне затемнення зможуть побачити спостерігачі в різних куточках світу.

Під час місячного затемнення Земля вирівнюється між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на місячну поверхню. Хоча місячні затемнення зазвичай відбуваються під час повного місяця, вони не трапляються під час кожного повного місяця.

За словами експертів Space.com, останнє місячне затемнення 2023 року почнеться о 2:01 за східним часом (1801:28 за Гринвічем) XNUMX жовтня. Це небесне явище можна буде спостерігати з усіх куточків Індії, особливо близько опівночі.

Очікується, що тривалість затемнення триватиме приблизно годину 19 хвилин. Однак часткове місячне затемнення не обмежиться певним регіоном. Деякі частини Європи, Азії, Австралії, Африки, Північної Америки, Південної Америки, Тихого океану, Атлантики, Індійського океану, Арктики та навіть Антарктиди зможуть спостерігати різні стадії затемнення.

Ця унікальна подія обіцяє захопити та вразити спостерігачів у всьому світі, забезпечуючи спільний досвід для небесних ентузіастів у всьому світі.

Незалежно від того, чи перебуваєте ви в Європі, Азії, Австралії чи будь-якій іншій частині світу, ви можете з нетерпінням очікувати вигляду місяця великим планом під час часткового місячного затемнення.

FAQ

З: Коли відбудеться часткове місячне затемнення?

В: Часткове місячне затемнення заплановано на п’ятницю, 28 жовтня 2023 року.

З: О котрій годині почнеться затемнення?

В: Затемнення почнеться о 2:01 за східним часом (1801:XNUMX за Гринвічем).

З: Де можна побачити затемнення?

A: Затемнення можна буде побачити з різних частин світу, включаючи Європу, Азію, Австралію, Африку, Північну Америку, Південну Америку, Тихий океан, Атлантику, Індійський океан, Арктику та Антарктиду.

З: Як довго триватиме затемнення?

В: Очікується, що часткове місячне затемнення триватиме приблизно годину 19 хвилин.