Нова назва: Дослідження таємниць місячного затемнення у 2023 році

Місячні затемнення завжди захоплювали людей будь-якого віку, викликаючи почуття подиву та благоговіння. У 2023 році станеться небесна подія, відома як Чандра Грахан або Місячне затемнення, яка приверне увагу ентузіастів астрономії в усьому світі. Під час місячного затемнення Земля проходить між Сонцем і Місяцем, відкидаючи свою тінь на поверхню Місяця. Це явище може мати місце лише під час повного місяця, коли Сонце, Земля та Місяць розташовані на прямій лінії.

Чандра Грахан 2023: місячне затемнення, дата та час

Часткове місячне затемнення почнеться в суботу, 28 жовтня, і триватиме до ранніх годин неділі, 29 жовтня. Оскільки 28 жовтня Місяць потрапляє в півтінь Землі, він пізніше увійде в темнішу область, відому як тінь.

Час Чандра Грахан 2023: чи побачать місячне затемнення в Індії?

Так, це місячне затемнення можна буде побачити в Індії та на всьому Азіатському континенті. За даними американського космічного агентства NASA, Індія пропонує чудові можливості для спостереження за цією небесною подією.

Чандра Грахан 2023: Де ще можна буде побачити місячне затемнення?

Окрім Індії, місячне затемнення можна буде побачити по всій Східній півкулі, включаючи території Африки, Європи, Азії та Австралії. Однак спостерігачі в Сполучених Штатах Америки не матимуть можливості побачити це видовище. Деякі регіони Бразилії в Південній Америці можуть спостерігати затемнення під час сходу місяця.

Місячне затемнення 2023: Чандра Грахан 2023 Сутак Каал час

Період сутак, який триває приблизно 9 годин, розпочнеться о 04:06 у суботу, 28 жовтня, і завершиться о 02:22 у неділю, 29 жовтня.

Чандра Грахан 2023, місячне затемнення: Шарад Пурніма тітхі, дата та час

Пурніма тітхі, що символізує повний місяць, розпочнеться о 04:15 ранку в суботу, 28 жовтня, і закінчиться о 01:52 ранку в неділю, 29 жовтня.

Що таке місячне затемнення?

Місячні затемнення - це звичайні небесні явища, які можна спостерігати з різних куточків Землі. Вони складаються з двох основних фаз: напівтіньового затемнення і тінькового затемнення. Напівтіньове затемнення — це початкова стадія, коли Місяць входить у напівтінь Землі, викликаючи ледве помітний ефект затемнення. Тіньове затемнення є більш драматичною фазою, під час якої Місяць входить у тінь Землі. Просуваючись глибше в тінь, Місяць може темніти й набувати відтінків червоного, помаранчевого або коричневого — явище, яке часто називають «кривавим місяцем». Це вражаюче забарвлення є результатом розсіювання сонячного світла через атмосферу Землі, що дозволяє світлу з більшою довжиною хвилі досягати та освітлювати Місяць.

Місячне затемнення 2023: чи безпечно побачити Чандру Грахан?

На відміну від сонячних затемнень, які потребують спеціального захисту очей, місячні затемнення безпечні для спостереження неозброєним оком. Бінокль або телескоп можуть покращити враження, забезпечуючи ближчий огляд. Варто зазначити, що зовнішній вигляд і тривалість місячного затемнення можуть відрізнятися від однієї події до іншої, залежно від положення Місяця на його орбіті та орієнтації Землі.