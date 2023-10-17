Місячний пил можна використовувати для будівництва доріг і посадкових майданчиків на Місяці

Вчені провели експерименти на Землі, щоб дослідити потенційне використання місячного пилу для будівництва доріг і посадкових майданчиків на Місяці. Місячний пил в основному складається з дрібно подрібненої вулканічної породи, і, незважаючи на білий вигляд Місяця, його ґрунт насправді темно-сірий. Відсутність процесів ерозії на Місяці призводить до утворення гострих частинок у місячному пилу, що становить небезпеку для дослідження космосу.

Крім того, місячний пил несе електричний заряд, що робить його клейким і липким. Ця липкість може завдати шкоди місячним посадковим апаратам, скафандрам і навіть потенційним проблемам зі здоров’ям при вдиханні. Щоб пом'якшити шкоду, завдану місячним пилом, була запропонована ідея будівництва доріг на поверхні Місяця за допомогою наявних ресурсів.

У недавньому дослідженні вчені експериментували із замінником місячного ґрунту під назвою EAC-1A, щоб дослідити, чи може концентроване сонячне світло розтопити місячний пил у тверді кам’яні плити. Вони імітували концентроване сонячне світло за допомогою лазерних променів різної сили та розміру, успішно виробляючи трикутні плитки з порожнистим центром. Ці плитки можуть бути з’єднані між собою для створення твердих поверхонь для будівництва доріг і майданчиків для посадки на Місяць.

Попередні дослідження пропонували використовувати інтенсивне сонячне світло або лазерні промені для розплавлення місячного ґрунту, але це дослідження продемонструвало виробництво більших блоків і використання потужних лазерних променів. Щоб створити такий потужний промінь на Місяці, знадобиться лінза діаметром приблизно 5.7 футів.

Майбутні експерименти оцінять стійкість цих плиток до ракетної тяги, щоб визначити їхню придатність для посадкових майданчиків. Дослідники також можуть проводити випробування в імітованих місячних умовах, у тому числі без атмосфери та зі зниженою гравітацією, щоб підтвердити можливість використання цієї технології перед її впровадженням на Місяці.

На завершення можна сказати, що використання місячного пилу для будівництва доріг і посадкових майданчиків на Місяці може зменшити витрати та зробити дослідження космосу більш стійкими. Успішне створення твердих кам’яних плит із використанням концентрованого сонячного світла в цьому дослідженні є перспективним рішенням для будівництва Місяця.

джерела:

– Space.com