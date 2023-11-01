Новий погляд на місію NASA Lucy: використання інфрачервоних даних для дослідження астероїдів

Сьогодні місія НАСА «Люсі» досягла важливої ​​віхи, коли вперше зіткнулася з астероїдом під час подорожі космічного корабля до орбіти Юпітера. Ця зустріч стане перевіркою систем і процедур місії. Однак, перш ніж дістатися до місця призначення, дослідники використали інфрачервоні дані NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), щоб уточнити наше розуміння розміру астероїда та його відбивної здатності.

Головний пояс астероїдів, розташований між Марсом і Юпітером, є домом для багатьох астероїдів, включно з тим, повз який планується пролетіти Люсі. Вивчення цих астероїдів дає безцінне уявлення про формування та еволюцію нашої Сонячної системи. Використовуючи дані WISE 13-річної давності, вчені змогли розрахувати оновлені оцінки розміру та альбедо астероїда. Альбедо відноситься до вимірювання відбивної здатності небесного об'єкта.

Це нове дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal Letters, демонструє цінність випадкових спостережень. У 2010 році WISE ненавмисно просканував астероїд під час своєї основної місії, хоча його основною метою було скласти карту всього неба в інфрачервоному світлі. Хоча спочатку сигнал астероїда був занадто слабким, щоб його можна було виявити, дослідники застосували складні алгоритми, щоб об’єднати кілька експозицій і виявити тьмяний інфрачервоний сигнал астероїда.

Аналіз спостережень WISE не тільки уточнив розмір астероїда, який оцінюється приблизно в півмилі в діаметрі, але також пролив світло на його альбедо, припустивши, що він належить до категорії кам’янистих (S-тип). Ці знахідки сприяють нашому розумінню навколоземних об’єктів та їхніх характеристик.

Місія НАСА «Люсі» спрямована на дослідження троянських астероїдів, групи невеликих тіл, що обертаються навколо Юпітера. Ця зустріч з астероїдом під час його подорожі слугує практичним запуском для місії, допомагаючи вченим налаштувати свої методи вивчення цих стародавніх залишків ранньої Сонячної системи.

Питання та відповіді:

З: Що таке альбедо?

A: Альбедо відноситься до вимірювання відбивної здатності об'єкта. У цьому випадку це допомагає визначити поверхневу яскравість астероїда.

З: Що таке головний пояс астероїдів?

A: Головний пояс астероїдів – це область, розташована між орбітами Марса та Юпітера, яка містить велику кількість астероїдів.

З: Що таке троянські астероїди?

A: Троянські астероїди — це група невеликих небесних тіл, які мають спільну орбіту Юпітера і вважаються залишками ранньої Сонячної системи.

Джерело: NASA/JPL-Caltech