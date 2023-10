Космічна ера залишає свій відбиток на атмосфері Землі

By

Недавнє дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, показує, що космічна ера впливає на атмосферу Землі. Дослідники виявили значну кількість металів в аерозолях в атмосфері, ймовірно, через збільшення кількості запусків і повернення космічних апаратів і супутників. Ця присутність металу змінює хімічний склад атмосфери, потенційно впливаючи на озоновий шар і клімат.

Під керівництвом Дена Мерфі з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень дослідницька група виявила понад 20 елементів у співвідношеннях, які відповідають тим, які використовуються в сплавах космічних кораблів. Вони помітили, що маса певних металів, таких як літій, алюміній, мідь і свинець, після входу космічного корабля значно перевищувала концентрацію цих металів у природному космічному пилу. Приголомшливо, але майже 10% великих частинок сірчаної кислоти, які допомагають захистити та буферизувати озоновий шар, містили алюміній та інші метали космічного корабля.

За оцінками вчених, до 2030 року на орбіту може вийти ще до 50,000 XNUMX супутників. Це означає, що в найближчі кілька десятиліть до половини стратосферних частинок сірчаної кислоти можуть містити метали, отримані при повторному проникненні. Наслідки цього для атмосфери, озонового шару та життя на Землі досі невідомі.

Вивчення стратосфери є складним завданням, оскільки це регіон, де люди не живуть. У цей регіон на короткий проміжок часу потрапляють лише найвищі рейси. Однак у рамках програми NASA Airborne Science Program вчені використовують дослідницькі літаки для збору зразків стратосфери. Інструменти прикріплені до носового конуса, щоб забезпечити свіже та безтурботне повітря.

Стратосфера — це стабільний і зовні спокійний шар атмосфери. Тут також знаходиться озоновий шар, важливий компонент для захисту життя на Землі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Протягом останніх кількох десятиліть озоновий шар перебував під загрозою, але були скоординовані глобальні зусилля для його відновлення та відновлення.

Зростаюча кількість космічних запусків і повернень відповідає за потрапляння більшої кількості металів у стратосферу. Під час запуску ракет і розгортання супутників вони залишають за собою сліди металевих частинок, які можуть впливати на атмосферу так, як це вчені досі намагаються зрозуміти.

На закінчення дослідження підкреслює необхідність подальших досліджень для визначення точних наслідків космічної ери для атмосфери Землі. Отримані дані свідчать про те, що збільшення кількості металів із космічних кораблів і супутників може мати наслідки для клімату, озонового шару та загальної придатності нашої планети для життя.

джерела:

– Назва: Космічна ера залишає свій слід в атмосфері Землі

– Джерело: Праці Національної академії наук