Розуміння сяючих слідів метеоритних потоків

Під час метеоритних дощів спостерігачі час від часу стикаються з рідкісним явищем, відомим як стійкі потяги, які являють собою сяючі сліди, які залишаються в небі після проходження метеора. Вчені все ще намагаються визначити точну причину постійних потягів, але з’явилися дві провідні теорії.

Одна теорія припускає, що висока швидкість руху метеороїдів змушує їх відривати електрони від молекул повітря, що призводить до іонізації. Вважається, що світіння, яке спостерігається в стійких ланцюгах, походить від вивільнення енергії, коли ці іонізовані молекули захоплюють блукаючий електрон із навколишнього середовища. Інша теорія передбачає хемілюмінесценцію, коли метали, що випаровуються з метеороїдів, що швидко рухаються, взаємодіють з озоном і киснем в атмосфері, створюючи яскраве світіння.

Під час піку метеорного дощу Оріоніди, який стався в ніч з 21 на 22 жовтня, спостерігачі під ясним темним небом могли спостерігати близько 10-20 метеорів на годину. Радіантна точка, яка є очевидним джерелом метеорів, знаходилася в сузір'ї Оріона. Однак важливо не зосереджуватися лише на цій точці неба, оскільки метеори Оріоніди можуть з’являтися з будь-якого напрямку.

Окрім Оріонід, також варто звернути увагу на метеорні потоки Південні та Північні Тауриди, які перекриваються з Оріонідами. Обидва ці потоки походять із сузір'я Тельця, на захід від Оріона. Тоді як Північні Тавриди досягають свого піку в середині листопада, Південні Тавриди являють собою унікальний випадок.

Потрібні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти механізми, що стоять за стійкими поїздами, і розгадати таємниці метеоритних дощів. Спостерігачам рекомендується сканувати якомога більшу частину неба під час метеоритних дощів, щоб збільшити свої шанси стати свідками цих захоплюючих небесних подій.

джерела:

– «Як отримати максимальну віддачу від метеоритних дощів та інших явищ нічного неба»

Визначення:

– Метеороїд: невеликий скелястий або металевий об’єкт, який обертається навколо Сонця

– Іонізація: процес додавання або видалення електронів з атомів або молекул, що призводить до утворення іонів

– Хемілюмінесценція: випромінювання світла в результаті хімічної реакції без участі тепла