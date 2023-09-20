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SpaceX спробує побити рекордний 17-й політ з Falcon 9 Booster

ByРоберт Ендрю

Вересень 20, 2023
SpaceX спробує побити рекордний 17-й політ з Falcon 9 Booster

SpaceX має намір розширити межі багаторазового використання ракети-носія, запустивши ракету Falcon 9 з використанням ракети-носія першого ступеня, яка здійснить свій 17-й політ. Місія, відома як Starlink 6-17, має стартувати з майданчика 40 на мисі Канаверал о 10:47 за східним часом.

Розбірний ракетний блок із серійним номером 1060 увійде в історію, здійснивши свій 17-й політ. На початку цього року SpaceX досягла важливої ​​віхи, коли сертифікувала свій парк ракетних прискорювачів першого ступеня Falcon 9 для 20 польотів, і цей запуск на крок наблизить її до цієї мети.

Спочатку цей ракетоносій був запущений у червні 2020 року для розгортання супутника GPS 3-3 для Космічних сил США, а потім використовувався для різних місій, зокрема Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 і Transporter- 6 місій, а також доставка 11 корисних навантажень Starlink.

Однак запуск стикається з проблемами, пов’язаними з погодою. Метеорологи Космічних сил спостерігають за погодним фронтом поблизу космічного узбережжя Флориди, а також за штормом, який назріває в Атлантиці. Прогноз передбачає 60-відсоткову ймовірність прийнятної погоди для запуску, головним занепокоєнням є порушення правила купчастої хмарності. Якщо запуск буде відкладено на день, умови можуть погіршитися з імовірністю прийнятної погоди лише на 30 відсотків.

Ця місія також ознаменує 20-й запуск супутників V2 mini Starlink, які пропонують більший розмір і в чотири рази більшу пропускну здатність порівняно з попередніми версіями. Спочатку повнорозмірні супутники V2 Starlink планувалося запускати за допомогою корабля Starship компанії SpaceX. Однак відкладений дебют Starship спонукав SpaceX створити скорочену версію супутників, які будуть запущені на Falcon 9.

Підсумовуючи, SpaceX готова увійти в історію, спробувавши здійснити рекордний 17-й політ за допомогою свого ракетоносія Falcon 9. Це досягнення підкреслює прагнення компанії багаторазового використання в дослідженні космосу та закладає основу для майбутніх місій з використанням її повністю багаторазового транспортного засобу Starship.

Визначення:
– Повторне використання ракети-носія: можливість повторного використання ракети-носія першого ступеня для кількох запусків.
– Falcon 9: двоступенева орбітальна ракета-носій SpaceX, здатна доставляти корисні вантажі на орбіту.
– Starlink: супутникове інтернет-угруповання SpaceX, розроблене для забезпечення глобального широкосмугового покриття.

джерела:
– [Джерело статті]

By Роберт Ендрю

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