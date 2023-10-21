SpaceX Falcon 9 успішно запустив 21 супутник Starlink з бази космічних сил Ванденберг

Сьогодні рано вранці ракета SpaceX Falcon 9 злетіла з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії, успішно доставивши на орбіту 21 супутник Starlink. Цей запуск знаменує собою першу з двох місій доставки Starlink, запланованих на цей день.

Ракета Falcon 9, оснащена дев'ятьма двигунами Merlin 1D, злетіла о 1:23 ночі за тихоокеанським літнім часом. Після старту з космічного стартового комплексу 4 East (SLC-4E) ракета вирушила на південно-східну траєкторію. Цей запуск примітний тим, що це 22-га місія, здійснена SpaceX із Західного узбережжя цього року, а також 75-й орбітальний запуск у 2023 році для компанії.

Одним із важливих аспектів цієї місії є повторне використання прискорювача першого ступеня. Цей конкретний ракетоносій здійснив 16 польотів, раніше брав участь у таких місіях, як Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23 тощо. Після основної фази горіння, яка тривала приблизно дві з половиною хвилини, перша ступінь успішно приземлилася на безпілотний корабель під назвою «Звичайно, я все ще люблю тебе» в Тихому океані.

Розгортання 21 супутника V2 Mini Starlink планується приблизно через годину після запуску. Ці супутники є наступним поколінням космічних апаратів Starlink, оснащених оновленими антенами та більшими сонячними панелями. Порівняно зі своїми попередниками, супутники V2 Mini мають спроможність забезпечити в чотири рази більшу пропускну здатність. Сьогоднішній випуск знаменує собою 28-й раз, коли модель V2 Mini використовувалася з моменту її появи на початку цього року.

На додаток до цього запуску, ще одна ракета Falcon 9 має стартувати пізніше сьогодні зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Ця місія матиме рекордне корисне навантаження з 23 супутників V2 Mini Starlink, що є найбільшою кількістю, яку можна розгорнути в одній місії.

Зрозуміло, що SpaceX продовжує досягати значного прогресу у своєму угрупованні супутників Starlink, ще більше розширюючи своє глобальне широкосмугове покриття та прокладаючи шлях до покращеного підключення до Інтернету в усьому світі.

Визначення:

– Falcon 9: двоступенева орбітальна ракета, розроблена та виготовлена ​​компанією SpaceX для транспортування супутників і космічних кораблів у космос.

– Starlink: супутникове інтернет-угруповання, яке будує SpaceX, забезпечує глобальне широкосмугове покриття.

– База космічних сил Ванденберг: База космічних сил США, розташована на північний захід від Ломпока, Каліфорнія.

– Орбітальний запуск: процес відправлення ракети або космічного корабля на орбіту навколо небесного тіла.

джерела:

– SpaceX (URL не надано)

– База космічних сил Ванденберг (URL не надано)