Розкрито причину найбільшої сейсмічної події на Марсі: висновки дослідження під керівництвом Великобританії

Недавнє дослідження під керівництвом Оксфордського університету пролило світло на ймовірну причину найбільшої сейсмічної події, коли-небудь зареєстрованої на Марсі. Землетрус магнітудою 4.7 був виявлений посадковим модулем NASA InSight 4 травня 2020 року, і вібрації, що виникли, лунали на планеті протягом шести годин. Спочатку вчені вважали, що сейсмічна подія була викликана ударом метеорита, оскільки подібні поштовхи відбувалися в минулому через такі удари. Однак масштабний пошук поверхні Марса, що охоплює 144 мільйони квадратних кілометрів, не виявив жодних ознак нового кратера.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Geophysical Research Letters, вказують на те, що Марс є більш сейсмічно активним, ніж вважалося раніше. Провідний дослідник доктор Бенджамін Фернандо припускає, що подія, ймовірно, була спричинена вивільненням напруги в корі Марса, оскільки на планеті відсутня активна тектоніка плит. Він пояснює, що ці напруги накопичувалися протягом мільярдів років через охолодження та скорочення різних частин планети з різною швидкістю. Результати дослідження сприяють глибшому розумінню цих стресів і можуть допомогти визначити безпечніші регіони для майбутніх зусиль з колонізації людьми.

Співпраця, задіяна в цьому дослідженні, була значною: космічні агентства та вчені з усього світу вносили свій досвід. Європейське космічне агентство, Національне космічне агентство Китаю, Індійська організація космічних досліджень і Космічне агентство Об’єднаних Арабських Еміратів запропонували використовувати свої супутники, ознаменувавши вперше співпрацю між усіма місіями на орбіті навколо Марса для єдиного проекту. Цю роботу очолив доктор Фернандо з Оксфордського університету, і вона розглядається як шаблон для майбутнього міжнародного співробітництва в далекому космосі.

Хоча посадковий модуль InSight вийшов з мережі в грудні 2020 року, ця сейсмічна подія була однією з останніх подій, зафіксованих космічним кораблем після більш ніж чотирьох років перебування на Марсі. Знання, отримані в результаті цих сейсмічних подій, сприяють нашому розумінню геології Марса та дають цінну інформацію для можливих майбутніх досліджень і колонізації.

Джерела: Geophysical Research Letters, Оксфордський університет