Астронавти Роскосмосу завершили успішний вихід у відкритий космос, незважаючи на виклики

Космонавти Роскосмосу Олег Кононенко та Микола Чуб успішно завершили вихід у відкритий космос 25 жовтня, незважаючи на витік теплоносія та часткові проблеми з розгортанням сонячного вітрила. Місія, яка тривала 7 годин і 41 хвилину, включала такі важливі завдання, як перевірка радіатора модуля «Наука» і випуск наносупутника.

Під час виходу у відкритий космос Кононенко і Чуб ретельно оглянули і сфотографували зовнішній резервний радіатор на модулі «Наука». Вони ізолювали радіатор від системи охолодження, але під час огляду в місці витоку виділився міхур охолоджуючої рідини. Відданим космонавтам довелося витерти свої костюми, перш ніж продовжити місію.

Окрім перевірки радіатора, космонавти випустили наносупутник для тестування технології сонячних вітрил. Однак повністю розгорнути сонячне вітрило наносупутника не вдалося. Космонавти також встановили синтетичну радіолокаційну систему зв'язку, хоча одна з панелей радіолокаційної системи не могла бути повністю розгорнута під час виходу у відкритий космос.

Після виходу у відкритий космос Кононенко та Чуб дотримувалися процедур після виходу у відкритий космос, перевіряючи свої костюми та інструменти на наявність будь-яких слідів охолоджувальної рідини та витираючи їх за необхідності. Цей запобіжний захід спрямований на мінімізацію потрапляння забруднювачів у середовище космічної станції. Атмосфера всередині станції піддасться додатковій фільтрації, щоб видалити будь-які залишки забруднення.

Незважаючи на труднощі, з якими зіткнулися під час виходу у відкритий космос, місія була визнана успішною. Олег Кононенко, який має за плечима шість виходів у відкритий космос, продемонстрував свій досвід, а Микола Чуб завершив свій перший в історії вихід у відкритий космос. Ця місія стала 268-м виходом у відкритий космос, присвяченим збірці, обслуговуванню та модернізації космічної станції.

Майбутній вихід у відкритий космос, запланований на понеділок, 30 жовтня, бере участь астронавтів NASA Лорал О'Хара та Жасмін Могбелі. Вони проведуть вихід у відкритий космос, щоб видалити несправну коробку електроніки з кронштейна комунікаційної антени та замінити один із дванадцяти підшипникових вузлів опорної опори на опорній фермі Solar Alpha Rotary Joint.

Питання і відповіді

1. Які основні завдання вирішувалися під час виходу Роскосмосу у відкритий космос?

Під час виходу у відкритий космос космонавти Роскосмосу оглянули випромінювач модуля «Наука», випустили наносупутник для тестування технології сонячних вітрил і встановили систему зв’язку на синтетичному радарі.

2. Чи повністю розгорнулося сонячне вітрило наносупутника під час виходу у відкритий космос?

Ні, сонячне вітрило наносупутника не вдалося повністю розгорнути, наскільки камери могли відстежити його відліт від станції.

3. Як космонавти забезпечували чистоту середовища космічної станції?

Після виходу у відкритий космос космонавти дотримувалися процедур після виходу у відкритий космос, перевіряючи свої костюми та інструменти на наявність залишків охолоджувальної рідини та витираючи їх за необхідності. Додаткова фільтрація також буде використовуватися всередині космічної станції, щоб видалити будь-які залишки забруднень.

4. Яка мета майбутнього виходу у відкритий космос за участю астронавтів НАСА?

Майбутній вихід у відкритий космос передбачатиме видалення несправної електронної коробки з кронштейна комунікаційної антени та заміну одного з дванадцяти підшипникових вузлів опорної опори на опорній фермі Solar Alpha Rotary Joint.