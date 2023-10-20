Кільця стародавніх дерев виявляють докази найсильнішої сонячної бурі в історії

Нещодавнє дослідження під керівництвом Едуарда Барда з Колеж де Франс виявило докази того, що може бути найпотужнішою сонячною бурею, яку коли-небудь виявляли. Дослідницька група проаналізувала рівень вуглецю-14 у похованих соснах і перевірила джерело за допомогою ізотопів берилію-10, знайдених у кернах льоду Гренландії. Ці кільця дерев дають цінну інформацію про поведінку Сонця в далекому минулому.

Стрибок рівня вуглецю-14, виявлений у похованих соснах, свідчить про існування безпрецедентного сонячного радіаційного шторму. Бурі сонячного випромінювання викликані сонячними спалахами та корональними викидами маси. Таким чином, інтенсивний шторм сонячного випромінювання вказує на виникнення найсильнішої події космічної погоди, задокументованої на сьогоднішній день.

Окрім цієї важливої ​​знахідки, дослідники також виявили іншу подію в своїх даних про кільця дерев. Ця подія, хоча й не така екстремальна, як 14,300 100-річний шип, тривала приблизно 14,000 років від 13,900 17 до XNUMX XNUMX років тому. Команда припускає, що ця подія являє собою екстремальний мінімум сонячної активності, подібний до мінімуму Маундера, який спостерігався в XNUMX столітті.

Вважається, що підвищення рівня вуглецю-14 у ці періоди є результатом менш активного сонячного магнітного поля, що пропускає більше галактичних космічних променів високої енергії в Сонячну систему. Коли ці космічні промені взаємодіють з атмосферою Землі, вони викликають реакції, подібні до сонячних космічних променів.

Це дослідження підкреслює важливість використання даних деревних кілець у поєднанні з кернами льоду для кращого розуміння сонячної активності протягом історії. Хоча прямі інструментальні вимірювання сонячної активності були доступні лише з 17 століття, кільця дерев і крижані керни дають цінну інформацію про поведінку Сонця в більш віддаленому минулому.

джерела:

– прес-реліз університету Лідса

– Дослідження під керівництвом Едуарда Барда з Колеж де Франс