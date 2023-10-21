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У пошуках життя: дослідження K карликових зоряних систем

ByГабріель Бота

Жовтень 21, 2023
У пошуках життя: дослідження K карликових зоряних систем

Багато пошуків придатних для життя планет в інших зоряних системах зосереджувалися насамперед на зірках, схожих на Сонце. Однак сонцеподібні зірки відносно рідкісні. У результаті астрономи розширюють свої зусилля, щоб включити зірки в наступну категорію нижче — K карликові зірки. Ці зірки трохи менші, легші та тьмяніші за Сонце, але вони перебувають у розквіті свого життя і можуть залишатися в цій фазі мільярди років.

K-карлики вважаються хорошими кандидатами для притулку для життя через їх стабільність і низьке виробництво шкідливого випромінювання. Крім того, вони, швидше за все, мають придатні для життя світи, розташовані в безпосередній близькості від зірки, що полегшує їх виявлення.

Зараз астрономи нанесли на карту приблизно 5,000 K карликів у межах 50 парсек (приблизно 165 світлових років) від Землі. Було підтверджено, що кілька десятків із цих зірок мають планети. Однак жодна з цих виявлених планет не схожа на Землю і не має умов, необхідних для життя, схожого на Землю.

Однією з інтригуючих систем є система подвійних K-карликів, розташована менше ніж за 12 світлових років від нас, яка знаходиться поблизу Денеба, яскравого хвоста сузір’я Лебедя. Ця система складається з двох зірок, розташованих далеко одна від одної, що забезпечує достатньо місця для потенційних планет. Незважаючи на потенціал цієї системи як першокласної нерухомості, у цій системі ще не знайдено жодної планети.

Постійні дослідження та дослідження зоряних систем карликів K мають великі перспективи для відкриття планет, придатних для життя, і потенційно навіть ознак позаземного життя. Подальші відкриття в цих системах можуть дати цінну інформацію про умови, необхідні для процвітання життя за межами нашої Сонячної системи.

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– Визначення: K-карликові зірки – це зірки, дещо менші, легші та тьмяніші за Сонце, але все ще в розквіті сил. Полювання на планети стосується пошуку планет за межами нашої Сонячної системи.

By Габріель Бота

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