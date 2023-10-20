Активні галактики з високим червоним зміщенням кидають виклик існуючому розумінню надмасивних чорних дір

У недавньому дослідженні астрономи використали дані космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST), щоб дослідити взаємозв’язок між надмасивними чорними дірами (SMBH) та галактиками-господарями при високих червоних зміщеннях. Ці далекі SMBH раннього всесвіту дають зрозуміти формування та ріст цих космічних звірів.

Одним із ключових питань у розумінні SMBH є їх походження. Астрономи все ще сперечаються, чи утворюються ці чорні діри із залишків масивних зірок із малою масою чи через колапс більш важких чорних дір прямого колапсу. Відкриття «надмасивного» SMBH з JWST свідчить про можливість походження важкого насіння, але для підтвердження цього необхідні подальші популяційні дослідження.

Інша головоломка полягає в тісній кореляції між масою SMBH і зоряною масою головної галактики. Ця кореляція спостерігається в сусідніх системах, але її вивчення при високому червоному зміщенні було складним через яскравість акреційних SMBH порівняно з їхніми головними галактиками. Однак завдяки чутливості JWST астрономи тепер можуть вивчати цей зв’язок на високих червоних зсувах.

Автори цього дослідження зібрали вибірку з 23 SMBH з високим червоним зміщенням на основі даних JWST. Кожне джерело було обрано на основі наявності широкої лінії Hα, що вказує на наявність акреційного SMBH. Результати показали, що співвідношення між масою SMBH і масою галактики при високому червоному зміщенні значно відрізняється від локального співвідношення.

Важливо, що чорні діри з високим червоним зміщенням виявилися набагато масивнішими порівняно з галактиками, що їх приймають, ніж те, що спостерігається в локальному Всесвіті. Це відкриття ставить під сумнів наше поточне розуміння спільної еволюції SMBH та їхніх галактик.

Наслідки цього співвідношення високого червоного зсуву значні. Це свідчить про те, що на високому червоному зсуві є більше SMBH, ніж очікувалося раніше. Дослідження також підкреслює потенціал для відносно невеликих головних галактик для розміщення масивних SMBH, які можна побачити за допомогою JWST.

Це дослідження дає нове уявлення про формування та ріст надмасивних чорних дір та їхній зв’язок із галактиками-господарями. Це відкриває можливості для подальших досліджень, щоб краще зрозуміти походження цих космічних звірів та їхній вплив на еволюцію галактик.

джерела:

– Фабіо Пакуччі, Бао Нгуєн, Стефано Карніані, Роберто Майоліно, Сяохуей Фан. Активні галактики JWST CEERS & JADES при z = 4 − 7 порушують локальне співвідношення MBH− Mgal при > 3σ: наслідки для чорних дір малої маси та моделей засівання. Надіслано до ApJL.