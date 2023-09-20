Астрономи відкрили новий метод вимірювання швидкості розширення Всесвіту

Астрономи вже давно намагаються зрозуміти швидкість, з якою розширюється Всесвіт, але зіткнулися з великою розбіжністю у своїх вимірюваннях. Прямий метод вимірювання швидкості розширення шляхом спостереження за тим, як об’єкти, здається, постійно віддаляються від нас, дає результати приблизно на 9% вище, ніж значення, отримані при вивченні сигналів із раннього Всесвіту. Ця невідповідність викликала занепокоєння та призвела до переоцінки нашого розуміння Всесвіту.

Щоб подолати цю проблему, вчені шукали нові способи більш точного вимірювання швидкості розширення. Одне з потенційних рішень передбачає вивчення «стандартних свічок», таких як наднові типу Ia, які мають відомі внутрішні властивості. Однак спостерігати за цими рідкісними подіями на екстремальних відстанях було складно.

На щастя, прорив був зроблений. Доктор Бренда Фрай та її команда нещодавно виявили наднову типу Ia, яка виглядала потроєною в гравітаційній лінзі, створеній скупченням галактик на передньому плані. Це унікальне спостереження дає можливість вимірювати швидкість розширення точніше, ніж будь-коли раніше.

Наднові типу Ia особливо корисні для вимірювання відстані через їх яскравість і стандартні властивості. Аналізуючи криву блиску наднової типу Ia та визначаючи її червоне зміщення, астрономи можуть визначити відстань до неї та використовувати її для прямого вимірювання швидкості розширення.

Гравітаційне лінзування, викривлення світла через наявність маси переднього плану, може надати ще більш цінні дані. Коли масивний об’єкт на передньому плані збільшує фонову галактику за допомогою лінзування, вимірювання гравітаційної затримки часу будь-яких перехідних подій на зображеннях в лінзах можна використовувати для оцінки швидкості розширення.

Відкриття сильної гравітаційної лінзи, яка збільшує область, що містить далекі, масивні галактики, що утворюють зірки, має великі надії на розуміння швидкості розширення Всесвіту. Подальші спостереження та вимірювання з часом можуть дати вирішальне розуміння цього фундаментального аспекту космології.

Джерело: Scientific American, Space.com