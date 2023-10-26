Ганімед: Розкриття таємниць захоплюючого Місяця Юпітера

Природа вміє кидати виклик кордонам, які ми намагаємось їй нав’язати, стираючи межі між категоріями. Візьмемо, наприклад, Ганімед, найбільший супутник Юпітера. Хоча він може не обертатися навколо Сонця, як традиційна планета, він має багато планетоподібних якостей, які роблять його захоплюючим небесним тілом. Недавні спостереження космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) пролили нове світло на загадкову поверхню Ганімеда, пропонуючи спокусливі підказки про її склад та історію.

Якби Ганімед обертався навколо Сонця замість Юпітера, його було б неможливо відрізнити від планети. Він може похвалитися диференційованою внутрішньою структурою з розплавленим ядром, який створює магнітне поле. Його кремнієва мантія нагадує мантію Землі, а під її складною крижаною корою лежить величезний підземний океан. Незважаючи на тонку атмосферу, Ганімед більший за Меркурій і майже такий же, як Марс, що робить його архетипом водного світу.

Однак, навіть з нашими великими знаннями про цей колосальний Місяць, все ще залишаються питання без відповіді. У нещодавньому дослідженні під назвою «Склад і термічні властивості поверхні Ганімеда за даними JWST/NIRSpec і MIRI» група міжнародних дослідників використовувала інструменти JWST NIRSpec і MIRI для ретельного вивчення особливостей поверхні Ганімеда. Під керівництвом французького вченого-планетолога Д. Бокелі-Морван дослідження заглиблюється в інтригуючі таємниці, що охоплюють Ганімед.

Поверхня Ганімеда переважно складається з двох типів рельєфу: яскравих, крижаних областей з борозенками та темніших областей. Приблизно дві третини його поверхні вкрито світлими територіями, тоді як інша частина оповита більш темними областями. Незважаючи на те, що обидва типи є стародавніми, темніші ділянки помітно старші та щільно порізані ударними кратерами. Цікаво, що ці дві місцевості переплітаються, оскільки яскравіші області перетинають темнішу місцевість.

Попередні місії «Галілео» та «Юнона» разом із наземними телескопами дали змогу зрозуміти хімічний склад поверхні Ганімеда. Тим не менш, залишається кілька відкритих питань щодо його природи, походження та складу поверхні. Особливо інтригуючим є спостереження великої кількості вуглекислого газу (CO2) на Ганімеді, хоча він, здається, потрапив в пастку інших молекул. Створюючи карту розподілу CO2, вчені сподіваються розгадати ідентичність і процес утворення цих інтригуючих молекул.

Водяний лід також присутній на Ганімеді, переважно в аморфній формі. Завдяки ретельному картографуванню JWST дослідники виявили нову смугу поглинання на 5.9 мікрометрів (мкм) на Ганімеді. Визначення походження цієї дивної смуги, а також її значення залишається головним пріоритетом для майбутніх досліджень.

Спостереження JWST також показали, що діапазон температури поверхні Ганімеда робить малоймовірним існування чистого льоду CO2. Натомість частина CO2, здається, захоплена водяним льодом, що становить лише приблизно 1% маси Місяця. Вважається, що решта CO2 міститься в різних мінералах і солях.

Що стосується водяного льоду, результати JWST вказують на більш відкритий лід у полярних регіонах Ганімеда. Ці області зазнають енергійного іонного бомбардування Юпітера, формуючи поверхню Місяця за допомогою таких процесів, як удари мікрометеороїдів та іонне опромінення. Отже, матеріали, що не є льодом, покриваються нещодавно накопиченою водяною парою, утворюючи чистіший водяний лід, який легко виявляє JWST.

Широке поширення смуги поглинання 5.9 мкм на Ганімеді, хоч і з місцевими варіаціями, спантеличило вчених. Хоча нерозчинний органічний матеріал, доставлений вуглецевими хондритами або кометами, спочатку вважався можливим поясненням, автори остаточно виключили цю можливість. Натомість вони припускають, що гідрати сірчаної кислоти (H2SO4 + H2O) можуть пояснити загадкову смугу 5.9 мкм.

Хоча ці детальні висновки, безсумнівно, дають вченим цінну інформацію, інтерпретація їх значення може бути складною для широкої громадськості. Тим не менш, інші інтригуючі відкриття, такі як різкі відмінності між провідною та задньою сторонами Ганімеда, захоплюють нашу уяву. Ці розбіжності в спектральних властивостях вимагають подальшого дослідження, що корениться в складних динамічних відносинах між Ганімедом і його колосальним батьком, Юпітером.

Надзвичайно потужне магнітне поле Юпітера значно впливає на Ганімед, єдиний супутник, що володіє його магнітним полем. Оскільки магнітосфера Ганімеда взаємодіє з інтенсивною плазмою Юпітера, вона породжує заворожуючі полярні сяйва та відіграє певну роль у формуванні хімії поверхні Місяця. Безсумнівно, зв’язок між Ганімедом і Юпітером заплутаний, залишаючи спокусливі підказки для розкриття таємниць, що охоплюють захоплюючий світ Ганімеда.

Подорож Ганімеда з моменту його формування в підтуманності Юпітера мільярди років тому виліпила заворожуючий місяць, який майже не піддається класифікації. Завдяки величезному підземному океану, в якому є потенціал для підтримки життя, і складній хімії на поверхні, що чекає на розгадку, Ганімед продовжує захоплювати вчених і звіздарів. Незважаючи на те, що нещодавні спостереження JWST покращили наше розуміння, багато питань залишаються без відповіді — це постійне нагадування про те, що наукові дослідження — це безперервна гонитва, яка часто позбавлена ​​простих остаточних відповідей.

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