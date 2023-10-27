JWST спостерігає за молодою екзопланетною системою HR 8799

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) нещодавно навчив свої проникаючі інфрачервоні очі на систему HR 8799, розташовану приблизно на відстані 133 світлових років від нас. Ця система викликала значний інтерес з боку астрономів завдяки своїм унікальним характеристикам. 15 років тому вчені виявили чотири екзопланети, що обертаються навколо зірки, за допомогою прямого зображення, що робить їх рідкісною знахідкою. Система HR 8799 також молода, їй лише близько 30 мільйонів років, і її дослідження може дати цінну інформацію про процеси формування планет.

Інструмент MIRI та коронограф JWST мали вирішальне значення для отримання висококонтрастних зображень системи, дозволяючи вченим збирати детальну інформацію. Нещодавня стаття під назвою «Виявлення зображень внутрішнього пилового поясу та чотирьох екзопланет у системі HR 8799 за допомогою коронографа MIRI JWST» провідного автора Ентоні Боккалетті з LESIA, Паризька обсерваторія, Франція, представляє результати цих спостережень.

Система HR 8799 містить чотири масивні екзопланети, а саме HR 8799 b, c, d і e, з масами в діапазоні від 5.7 до 9.1 разів більших за Юпітер. Ці екзопланети, розташовані на різних відстанях від зірки, мають орбіти від 45 до 460 років. Крім того, вони мають радіус приблизно 1.2 радіуса Юпітера.

Вивчаючи зображення MIRI, дослідники отримали інший погляд на систему HR 8799. Спостереження допомогли уточнити розуміння планетних атмосфер і надали докази проти того, що екзопланети є коричневими карликами. Крім того, вимірювання JWST показали їхні температури, причому температура планети b була нижчою, ніж спостерігалося раніше, завдяки розширеним можливостям телескопа.

Інструмент MIRI не тільки підтвердив наявність води (H2O) і чадного газу (CO) в атмосферах екзопланет, але й потенційно виявив сліди метану. Такі знахідки додатково підтверджують класифікацію цих об’єктів як планет, а не як коричневих карликів.

Досліджуючи систему HR 8799, JWST також оглянув її диск із уламками. Примітно, що було виявлено два пояси, що викликало припущення про потенційну п’яту планету або згусток пилу, що спричинив внутрішній край зовнішнього поясу. Однак зображення MIRI показали, що ця структура насправді є фоновим об’єктом, завершуючи дебати та надаючи цінну інформацію про склад системи.

Спостереження молодої екзопланетної системи HR 8799 є важливою віхою для інструменту MIRI JWST. Зібрані дані сприятимуть покращенню нашого розуміння формування планет і характеристик екзопланетних систем.

Часті питання (FAQ)

1. Чому система HR 8799 важлива для астрономів?

Система HR 8799 є унікальною завдяки виявленню чотирьох масивних екзопланет за допомогою прямого зображення. Його молодий вік дає цінну інформацію про формування планети.

2. Які інструменти використовував JWST для спостереження за системою HR 8799?

JWST використовував свій інструмент MIRI та коронограф для отримання висококонтрастних зображень, що дозволило детально спостерігати за екзопланетною системою.

3. Як спостереження JWST підтверджують, що екзопланети в системі HR 8799 не є коричневими карликами?

Зображення MIRI, зроблені JWST, показали наявність певних атмосферних хімічних речовин, таких як вода та окис вуглецю, водночас потенційно виявивши сліди метану, відсутніх у коричневих карликів.

4. Що показали спостереження JWST щодо диска зі сміттям системи HR 8799?

Спостереження JWST прийшли до висновку, що внутрішній край зовнішнього пояса в диску уламків системи є фоновим об’єктом, вирішуючи дебати навколо його природи.

5. Як вивчення системи HR 8799 сприятиме нашим загальним знанням про екзопланетні системи?

Вивчення системи HR 8799 покращить наше розуміння процесів формування планет і дасть розуміння характеристик і складу молодих екзопланетних систем.