Шлях до профілактики серцево-судинних захворювань

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються значною загрозою для громадського здоров'я в Австралії, спричиняючи значну кількість смертей і захворювань. Тим не менш, у статистиці все-таки є проблиск надії. Дослідження показали, що приблизно від 50 до 80 відсотків інфарктів та інсультів можна запобігти за допомогою профілактичних заходів. Оскільки дослідники заглиблюються в сферу цифрового здоров’я, зокрема використовуючи штучний інтелект (ШІ), з’являються нові можливості для запобігання ССЗ.

Використовуючи можливості цифрового здоров’я, наше дослідження зосереджено на розробці інноваційних рішень для прямої боротьби з серцево-судинними захворюваннями. Використовуючи штучний інтелект та інші цифрові інструменти, ми прагнемо змінювати поведінку, відстежувати фактори ризику та надавати людям можливість піклуватися про своє серцево-судинне здоров’я. Ці цифрові програми охорони здоров’я виходять за рамки традиційних втручань, надаючи персоналізовані поради, нагадування та підтримку людям на шляху до покращення здоров’я.

Дослідження, проведені на даний момент, показали обнадійливі результати, у результаті яких серед учасників спостерігалося покращення стану серцево-судинної системи. Не можна ігнорувати потенціал цих рішень щодо значного впливу на здоров’я населення. Однак для забезпечення широкої доступності ще потрібно попрацювати.

Одна з проблем, з якою ми стикаємося, пов’язана з реформуванням самої системи охорони здоров’я, щоб зробити її більш інклюзивною та адаптованою до цифрових рішень у сфері охорони здоров’я. Хоча ефективність цих програм очевидна, нам потрібно орієнтуватися в нормативно-правовій базі, моделях відшкодування та інфраструктурі охорони здоров’я, щоб гарантувати, що більше людей зможуть скористатися ними.

Питання та відповіді:

З: Що таке серцево-судинні захворювання (ССЗ)?

A: Серцево-судинні захворювання належать до класу захворювань, які охоплюють серце та кровоносні судини, включаючи такі стани, як інфаркти та інсульти.

З: Як цифрові програми охорони здоров’я можуть запобігти ССЗ?

Відповідь: Програми цифрового здоров’я використовують такі технології, як штучний інтелект, для зміни поведінки, моніторингу факторів ризику та надання персоналізованої підтримки, що зрештою дає людям змогу запобігати серцево-судинним захворюванням.

З: Які труднощі виникають під час впровадження цих рішень?

Відповідь: Реформи в системі охорони здоров’я, включаючи нормативні рамки та моделі відшкодування, необхідні для полегшення ширшого доступу до цифрових рішень у сфері охорони здоров’я для запобігання серцево-судинним захворюванням.

джерела:

Всесвітня федерація серця