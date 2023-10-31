Ганімед: розкриття таємниць найбільшого супутника Юпітера

Ганімед, найбільший супутник Юпітера, давно інтригував вчених своєю крижаною зовнішністю та можливістю існування прихованого океану під його поверхнею. Недавні відкриття космічного корабля НАСА «Юнона» пролили нове світло на цей загадковий супутник, виявивши присутність мінеральних солей і органічних сполук.

Під час близького прольоту повз Ганімед у червні 2021 року спектрометр Junon InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) зібрав дані високої роздільної здатності поверхні Місяця. Ці дані надали безпрецедентні подробиці про склад Ганімеда та його рельєф.

Результати свідчать про наявність на Ганімеді гідратованого хлориду натрію, хлориду амонію, бікарбонату натрію та, можливо, аліфатичних альдегідів. Ці знахідки означають, що Ганімед міг накопичувати досить холодні матеріали, щоб конденсувати аміак під час свого утворення. Виявлені карбонатні солі можуть бути залишками льоду, багатого вуглекислим газом.

Цікаво, що дані також показали, що частини поверхні Ганімеда захищені його унікальним магнітним полем. Цей захист поширюється до широти приблизно 40 градусів, де виявлено найбільшу кількість солей і органіки. Вчені вважають, що ці докази можуть свідчити про наявність глибоководного розсолу, який колись покривав поверхню Місяця.

Відкриття, зроблені Юноною, підкреслюють значення Ганімеда в нашому розумінні Сонячної системи. Маючи величезні розміри та потенціал для розміщення підповерхневого океану, Ганімед пропонує спокусливі можливості для майбутніх досліджень і пошуку життя за межами Землі.

Питання та відповіді:

З: Що Юнона виявила на Ганімеді?

A: Спектрометр JIRAM Юнони ідентифікував мінеральні солі та органічні сполуки на поверхні Ганімеда.

З: Які конкретні матеріали виявлено?

A: Виявлені матеріали включають гідратований хлорид натрію, хлорид амонію, бікарбонат натрію та, можливо, аліфатичні альдегіди.

З: Про що говорить наявність цих матеріалів?

Відповідь: Наявність аміачних солей свідчить про те, що Ганімед міг накопичити досить холодні матеріали, щоб конденсувати аміак під час його утворення. Знайдені карбонатні солі можуть бути залишками льоду, багатого вуглекислим газом.

З: Яку роль відіграє магнітне поле Ганімеда?

A: Унікальне магнітне поле Ганімеда захищає певні частини його поверхні від інтенсивного магнітного поля Юпітера. Цей захист поширюється до широти приблизно 40 градусів, де виявлено найбільшу кількість солей і органіки.

З: Що це означає для майбутніх досліджень?

В: Відкриття, зроблені Juno, підкреслюють важливість Ганімеда та його потенціал для розміщення підземного океану. Майбутні місії можуть продовжити дослідження таємниць Місяця та можливість життя за межами Землі.

джерела:

– НАСА: www.nasa.gov

– Місія Juno: www.jpl.nasa.gov/missions/juno/