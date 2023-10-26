Розкриття таємниць Юпітера: моторошні відкриття та електрифікуючі блискавки

У величезному просторі північного регіону Юпітера, відомому як Jet N7, космічний корабель NASA Juno зробив жахливе відкриття під час свого 54-го близького прольоту. Юнона зробила вражаючий знімок, на якому видно ландшафт бурхливих хмар і штормів уздовж термінатора планети. Це моторошне зображення дає інтригуючий погляд на заплутану роботу атмосфери Юпітера і, безсумнівно, пошле мурашки по спині.

Однак це захоплююче зображення містить більше, ніж здається на перший погляд. Вчений-громадянин Володимир Тарасов, використовуючи необроблені дані з інструменту JunoCam компанії Juno, створив дивовижну фігуру, схожу на обличчя, що виринає з хмар. Це явище часто спостерігається Юноною, де хмарні утворення створюють образи через парейдолію – схильність астрономів сприймати знайомі форми у випадкових візерунках. Поява цього моторошного «обличчя» додає елемент інтриги та таємничості космічним пейзажам.

Але це ще не все! Юнона нещодавно здійснила ще один видатний результат, зафіксувавши електризацію блискавки Юпітера. На відміну від Землі, де блискавка походить від водяних хмар і більш поширена поблизу екватора, блискавка Юпітера виникає з хмар, що містять суміш аміаку та води, і в основному проявляється біля полюсів. Це унікальне явище кидає неземне сяйво на загадкову поверхню газового гіганта.

Під час 31-го близького зближення Юнони з Юпітером 30 грудня 2020 року космічний корабель зафіксував заворожуюче видовище: вихор біля північного полюса планети, що світиться сяйвом блискавки. Учений-громадянин Кевін Гілл обробив необроблені дані JunoCam у 2022 році, що призвело до захоплюючої візуальної обробки. Це відкриття покращує наше розуміння небесної механіки, що діє на цьому сусідньому газовому гіганті.

Оскільки Juno продовжує свою місію, ми можемо тільки уявити, які нові чудеса та таємниці вона відкриє. З кожною наступною зустріччю ми все глибше заглиблюємось у складність атмосфери Юпітера та свідчимо про красу та інтригу нашого космічного сусіда.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

З: Що таке парейдолія?

В: Парейдолія — це психологічний феномен, коли люди сприймають розпізнавані візерунки або зображення у випадкових подразниках, таких як хмари чи неживі об’єкти.

З: Як Юнона знімає зображення Юпітера?

A: Juno використовує інструмент JunoCam, який робить зображення атмосфери Юпітера під час близьких прольотів. Потім ці необроблені зображення обробляються громадськими вченими для створення візуально приголомшливих зображень.

З: Чому блискавка Юпітера відрізняється від блискавки Землі?

В: Блискавка Юпітера походить із хмар, що містять суміш аміаку та води, на відміну від Землі, де блискавка утворюється у водяних хмарах. Крім того, блискавка Юпітера більш поширена біля полюсів, кидаючи потойбічне світіння на поверхню планети.

З: Яке значення вивчення атмосфери Юпітера?

Відповідь: Вивчення атмосфери Юпітера допомагає вченим отримати уявлення про динаміку газових гігантів і надає цінну інформацію для розуміння планетних атмосфер у нашій Сонячній системі та за її межами.