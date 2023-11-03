Нове відкриття: дивовижна палітра кольорів Юпітера

Захоплююче зображення Юпітера нещодавно було зроблено космічним телескопом Хаббла, демонструючи газового гіганта в несподіваній пастельній палітрі. Цей кольоровий складений знімок, зроблений в ультрафіолетовому світлі, пропонує унікальну перспективу атмосфери Юпітера, розкриваючи помітну особливість — Велику червону пляму, що виглядає блакитною.

Інтригуюча трансформація відтінку Великої червоної плями в ультрафіолетовому спектрі пов’язана з димками на великій висоті, присутніми в системі масивних штормів. Ці серпанки поглинають ультрафіолетові фотони, запобігаючи їх відображенню назад на Землю. Вчені з NASA, використовуючи дані пропозиції Хаббла, зосереджені на системах суперштормів Юпітера, мають намір використати це ультрафіолетове зображення для дослідження та картографування складних структур глибоководних хмар в атмосфері Юпітера.

Ультрафіолетове світло, що характеризується короткою довжиною хвилі та високою енергією, розкриває приховані явища за межами діапазону зору людини. Це дозволяє астрономам спостерігати за світлом, що випромінюється гарячими молодими зірками, які зазвичай затемнені галактичним пилом. Крім того, ультрафіолетове світло розкриває важливу інформацію про склад, щільність і температуру міжзоряної речовини.

У 2020 році космічний телескоп Хаббл отримав ще один дивовижний знімок Юпітера з використанням декількох довжин хвиль, включаючи ультрафіолет. Комбінація зображень у ближньому інфрачервоному діапазоні та ультрафіолетових спостережень дає повне та панхроматичне уявлення про висоту над рівнем моря та розподіл туману та частинок Юпітера. Це ще більше покращує зображення у видимому світлі, зроблені Хабблом, демонструючи постійно мінливі моделі хмар.

Вихід цього зображення збігається з двома визначними подіями в небесній подорожі Юпітера. По-перше, 1-2 листопада 2023 року Юпітер досяг перигею, своєї найближчої точки до Землі, на відстані приблизно 595 мільйонів км (370 мільйонів миль) між нашою планетою та газовим гігантом. Згодом протистояння відбулося 2-3 листопада 2023 року, ознаменувавши вирівнювання Юпітера, Землі та Сонця. Така конфігурація дає ідеальну можливість для звіздарів спостерігати за Юпітером, який легко ідентифікувати як яскравий об’єкт на східному небі вечорами. Навіть зі скромними телескопами чи біноклями можна спостерігати чотири найбільші супутники Юпітера, три з яких більші за Місяць Землі, причому знаменитий Ганімед є найбільшим природним супутником у нашій Сонячній системі.

Відчуйте приголомшливий космос, коли Юпітер розкриває свої справжні кольори, намальований шедевр на нічному небі.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке ультрафіолетове світло?

Ультрафіолетове світло відноситься до коротких хвиль світла, які мають високу енергію, але знаходяться за межами діапазону зору людини. Він може виявити приховані явища, такі як світло, що випромінюється молодими зірками, і надати цінну інформацію про склад, щільність і температуру міжзоряної речовини.

2. Чому на ультрафіолетовому зображенні Юпітера Велика червона пляма виглядає блакитною?

Велика червона пляма на Юпітері здається блакитною на ультрафіолетовому зображенні через наявність висотних туманів у штормовій системі. Ці серпанки поглинають ультрафіолетові фотони, не даючи їм відбиватися назад на Землю.

3. Яке значення досягнення Юпітером перигею та протистояння?

Досягнення Юпітером перигею означає його найближче наближення до Землі, що дає змогу розширити спостереження. Протистояння виникає, коли Юпітер, Земля та Сонце знаходяться на одній лінії, що робить ідеальний час для спостереження за газовим гігантом навіть у невеликі телескопи чи біноклі.