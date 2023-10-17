Планети, схожі на Юпітер, можуть бути поширеними навколо сонцеподібних зірок

Недавнє дослідження показує, що планети, схожі на Юпітер, можуть бути частим явищем у міжпланетному просторі поблизу нашої Сонячної системи, особливо навколо зірок, схожих на наше власне Сонце. Якщо ця гіпотеза підтвердиться, це означатиме, що архітектура нашої Сонячної системи не така рідкісна, як вважалося раніше.

Раніше існувало дві провідні теорії про середовище, в якому сформувалася наша Сонячна система. Одна теорія припускала, що вибух наднової зірки неподалік спричинив утворення середовища, багатого металами, що сприяло надходженню важких металів у нашу молоду Сонячну систему. Інша теорія припускала, що наше Сонце утворилося з молекулярної хмари газу та пилу в середовищі з низькою щільністю.

Однак відкриття газових гігантів, схожих на Юпітер, серед інших сонцеподібних зірок у сусідньому космосі надає нову підтримку останній теорії. Рафаеле Граттон, провідний автор дослідження, пояснює, що більш масштабні дослідження в майбутньому можуть ще більше прояснити походження нашої Сонячної системи.

Щоб прийти до цих висновків, Греттон і його колеги проаналізували дані рухомої групи β Pic (BPMG), розташованого поблизу скупчення зірок. Близько 30 із цих зірок, які в 0.8 разів масивніші за Сонце, ймовірно, містять планети, схожі на Юпітер, на стабільних орбітах. Це відкриття є несподіваним, оскільки цим зіркам лише 20 мільйонів років, що набагато молодше нашого сонця.

Вивчення цих планет є складним завданням, оскільки вони обертаються навколо своїх зірок на великих відстанях, і на один оберт потрібні десятиліття. Щоб виявити ці планети, телескопи повинні збирати дані протягом кількох десятиліть, щоб спостерігати транзит, який відбувається, коли планета перетинає свою зірку.

Хоча все ще існують труднощі з виявленням певних типів планет за межами нашої Сонячної системи, дослідження підкреслює прогрес, досягнутий у ідентифікації масивних планет, схожих на Юпітер. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, проливає нове світло на формування планетних систем навколо сонцеподібних зірок.

джерела:

– «Планети, схожі на Юпітер, можуть бути звичайними навколо сонцеподібних зірок, показує дослідження» – Space.com

– Дослідження опубліковано в Nature Communications