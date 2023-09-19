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Переможці конкурсу «Астрономічний фотограф року» демонструють чудеса Всесвіту

ByМамфо Брешіа

Вересень 19, 2023
Переможці конкурсу «Астрономічний фотограф року» демонструють чудеса Всесвіту

Оголошено переможців щорічного конкурсу «Астрономічний фотограф року», який проводить Королівська обсерваторія Гринвіча. Цьогорічна добірка фотографій пропонує захоплюючий погляд на неосяжність і красу нашого Всесвіту. Від яскравих туманностей до приголомшливих краєвидів небесних тіл, ці зображення фіксують вражаючі аспекти космосу.

Одне з чудових зображень, яке виграло категорію «Янг», — туманність «Біжить курка», також відома як IC2944. Ця фотографія, яка вибухає кольорами та всіяна зірками, захоплює глядачів своїм яскравим відображенням.

Іншою важливою особливістю є туманність Розетка (NGC 2337), високо оцінене зображення, зроблене за допомогою телескопа в місті Чанчжоу, Китай. Ця туманність, розташована на відстані приблизно 5,000 світлових років від нас, охоплює вражаючі 130 світлових років у діаметрі.

Місяць також потрапляє в центр уваги на кількох переможних зображеннях. Одна високо оцінена фотографія фіксує проходження Місяця на нічному небі, демонструючи його мінливі кольори від глибокого іржаво-червоного до сяючого білувато-жовтого. На іншому зображенні Марс виглядає з-за Місяця, створюючи разючий контраст між червоною планетою та супутником Землі.

Плеяди, також відомі як Сім сестер, яскраво сяють на фотографії, яка посіла друге місце. Це видатне скупчення яскравих блакитних зірок, розташоване в сузір’ї Тельця, можна побачити неозброєним оком із Землі.

Змагання зосереджуються не лише на небесних об’єктах. Він також включає такі категорії, як Skyscapes і People & Space. Зображення-переможець у категорії Skyscapes фіксує великі спрайти, що тягнуться до засніжених Гімалайських гір. Спрайти — це вражаючі електричні розряди, які виникають високо над грозовими хмарами.

Переможці в категорії «Планети, комети та астероїди» демонструють приголомшливі види Венери та Юпітера. Зображення-переможець у категорії «Наше Сонце» показує масивний сонячний спалах на поверхні Сонця, а зображення, яке посіло друге місце, зображує Сонце в полярних координатах, створюючи унікальний вогняний вигляд.

У категорії «Наш Місяць» зображення-переможець фіксує останній повний Місяць у 2022 році з його місячною короною, спричиненою дифракцією місячного світла в атмосфері Землі. Друге зображення демонструє кратер Платон, помітну особливість на поверхні Місяця.

Ці фотографії-переможці дозволяють зазирнути у велич і заплутаність нашого Всесвіту. Вони нагадують нам про простори, які нас оточують, і вселяють благоговіння та подив перед таємницями космосу.

джерела:
– Королівська обсерваторія Гринвіч

By Мамфо Брешіа

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