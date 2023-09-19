Переможці конкурсу «Астрономічний фотограф року» демонструють чудеса Всесвіту

Оголошено переможців щорічного конкурсу «Астрономічний фотограф року», який проводить Королівська обсерваторія Гринвіча. Цьогорічна добірка фотографій пропонує захоплюючий погляд на неосяжність і красу нашого Всесвіту. Від яскравих туманностей до приголомшливих краєвидів небесних тіл, ці зображення фіксують вражаючі аспекти космосу.

Одне з чудових зображень, яке виграло категорію «Янг», — туманність «Біжить курка», також відома як IC2944. Ця фотографія, яка вибухає кольорами та всіяна зірками, захоплює глядачів своїм яскравим відображенням.

Іншою важливою особливістю є туманність Розетка (NGC 2337), високо оцінене зображення, зроблене за допомогою телескопа в місті Чанчжоу, Китай. Ця туманність, розташована на відстані приблизно 5,000 світлових років від нас, охоплює вражаючі 130 світлових років у діаметрі.

Місяць також потрапляє в центр уваги на кількох переможних зображеннях. Одна високо оцінена фотографія фіксує проходження Місяця на нічному небі, демонструючи його мінливі кольори від глибокого іржаво-червоного до сяючого білувато-жовтого. На іншому зображенні Марс виглядає з-за Місяця, створюючи разючий контраст між червоною планетою та супутником Землі.

Плеяди, також відомі як Сім сестер, яскраво сяють на фотографії, яка посіла друге місце. Це видатне скупчення яскравих блакитних зірок, розташоване в сузір’ї Тельця, можна побачити неозброєним оком із Землі.

Змагання зосереджуються не лише на небесних об’єктах. Він також включає такі категорії, як Skyscapes і People & Space. Зображення-переможець у категорії Skyscapes фіксує великі спрайти, що тягнуться до засніжених Гімалайських гір. Спрайти — це вражаючі електричні розряди, які виникають високо над грозовими хмарами.

Переможці в категорії «Планети, комети та астероїди» демонструють приголомшливі види Венери та Юпітера. Зображення-переможець у категорії «Наше Сонце» показує масивний сонячний спалах на поверхні Сонця, а зображення, яке посіло друге місце, зображує Сонце в полярних координатах, створюючи унікальний вогняний вигляд.

У категорії «Наш Місяць» зображення-переможець фіксує останній повний Місяць у 2022 році з його місячною короною, спричиненою дифракцією місячного світла в атмосфері Землі. Друге зображення демонструє кратер Платон, помітну особливість на поверхні Місяця.

Ці фотографії-переможці дозволяють зазирнути у велич і заплутаність нашого Всесвіту. Вони нагадують нам про простори, які нас оточують, і вселяють благоговіння та подив перед таємницями космосу.

джерела:

– Королівська обсерваторія Гринвіч