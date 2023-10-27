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Обговорення нового логотипу проливає світло на еволюцію брендингу NASA

ByГабріель Бота

Жовтень 27, 2023
Обговорення нового логотипу проливає світло на еволюцію брендингу NASA

NASA збирається провести захоплюючу дискусію щодо дизайну та культурного значення свого знакового логотипу хробака. Логотип хробака, створений Річардом Данном, був представлений у 1970-х роках, замінивши оригінальний логотип агентства, відомий як фрикаделька, до того, як він був знятий з експлуатації. У заході, який відбудеться в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні, візьмуть участь Данн, Девід Рейджер, креативний арт-директор NASA, та інші відомі учасники дискусії, зокрема Берт Ульріх, Майкл Бейрут, Шеллі Тан і Джулія Хайзер.

Логотип хробака, простий, але вражаючий унікальний шрифт червоного кольору зі словом «NASA», нещодавно був відновлений для обмеженого використання, викликаючи інтерес і цікавість серед ентузіастів космосу та шанувальників дизайну. Майбутнє обговорення має на меті заглибитися в вибір дизайну логотипу та вивчити його культурний вплив протягом десятиліть.

Захід транслюватиметься в прямому ефірі на телебаченні NASA, у додатку NASA, на YouTube і на веб-сайті агентства, забезпечуючи доступність для всіх зацікавлених осіб. Працівники ЗМІ мають можливість відвідати подію особисто, відповівши на запрошення до редакції штаб-квартири NASA. Інтерв'ю з експертами NASA та Річардом Данном можна домовити як на місці, так і дистанційно.

Логотип хробака став культовим символом, пов’язаним зі спадщиною та внеском NASA у дослідження космосу. Його чистий, сучасний дизайн є значним зрушенням у підході до брендингу агентства протягом 70-х років і продовжує резонувати з аудиторією донині. Це обговорення надає унікальну можливість отримати уявлення про творчий процес, що лежить в основі створення логотипу, його історичний контекст і його постійну актуальність у сфері візуальної ідентичності.

Питання та відповіді:

З: Що таке логотип хробака?
A: Логотип хробака — це червоний унікальний стиль слова «NASA», який замінив офіційний логотип агентства в 1970-х роках.

З: Хто створив логотип хробака?
В: Логотип хробака створив Річард Данн.

З: Коли і де відбудеться обговорення?
Відповідь: Обговорення відбудеться в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні. Захід відбудеться в понеділок, 6 листопада, об 11:30 за східним часом.

З: Як я можу переглянути подію?
Відповідь: Подія транслюватиметься в прямому ефірі на телебаченні NASA, у додатку NASA, на YouTube і на веб-сайті агентства.

З: Чи можуть представники ЗМІ бути присутніми на заході?
A: Працівники ЗМІ можуть відвідати подію, відповівши на запрошення до редакції штаб-квартири NASA. Можна організувати інтерв'ю з експертами NASA та Річардом Данном.

З: Яке значення логотипу хробака?
A: Логотип хробака представляє значну зміну брендингу NASA і став культовим символом, пов’язаним зі спадщиною агентства в дослідженні космосу.

By Габріель Бота