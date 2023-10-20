Телескоп Джеймса Вебба виявив дивовижні реактивні потоки на Юпітері

Телескоп Джеймса Вебба знову вразив вчених своїм останнім відкриттям – приголомшливими зображеннями Юпітера, які демонструють неймовірно швидкі струменеві потоки, що мчать по екватору газового гіганта. Розвиваючись на швидкості понад 320 миль/год (515 км/год) і охоплюючи відстань понад 3,000 миль (4,800 кілометрів), ці струменеві потоки пропонують цінну інформацію про динамічні процеси, що відбуваються на Юпітері.

Провідний автор дослідження Рікардо Уесо висловив здивування приголомшливою швидкістю цих реактивних потоків. Роки моніторингу хмар і вітрів Юпітера не підготували дослідників до масштабу та інтенсивності цих знахідок. Ці вітри настільки потужні, що якби вони виникли на Землі, вони могли б швидко спустошити цілі міста.

Ці недавні відкриття, опубліковані в поважному журналі Nature Astronomy, вказують на те, що струменеві потоки на Юпітері можуть конкурувати за силою з ураганами категорії 5 на нашій планеті. Це забезпечує важливе розуміння турбулентної природи атмосфери Юпітера.

Дослідники очікують, що кристально чисті зображення, зроблені телескопом Джеймса Вебба, поглиблять наше розуміння формування хмар і погодних умов на Юпітері. Аналізуючи дані з конкретних часових позначок і інформацію, пов’язану зі спостереженнями, вчені можуть отримати уявлення про швидке формування цих грозових хмар.

Юпітер відомий своєю великою кількістю хмар, серпанків і сильних вітрів. Вчені прогнозують, що ці високошвидкісні вітри зазнають значних змін протягом наступних двох-чотирьох років, що ще більше ускладнить атмосферу газового гіганта.

Загалом, останні відкриття, зроблені телескопом Джеймса Вебба, проливають світло на надзвичайну динаміку та сили, що діють в атмосфері Юпітера. Ці нові знання наближають нас до розгадки таємниць цього захоплюючого газового гіганта.

джерела:

– Журнал Nature Astronomy