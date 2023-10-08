JAXA SLIM Mission робить зображення Місяця з унікальної точки огляду

Місія JAXA SLIM, спрямована на виконання точної посадки на поверхню Місяця, успішно зробила зображення Місяця з точки зору, яку неможливо побачити з Землі. Знімок був зроблений на відстані приблизно 7,000 кілометрів від Місяця, лише за 45 хвилин до запланованого прольоту Місяця. Цей поворотний маневр дозволить космічному кораблю знову вийти на місячну орбіту з більшою точністю приблизно через три місяці.

На відміну від попередніх посадкових апаратів на Місяць, які націлювалися на зони посадки площею квадратних кілометрів, SLIM планується приземлитися на набагато меншій території – лише 100 метрів у поперечнику. Ось чому він отримав прізвисько «Місячний снайпер». У разі успіху SLIM стане першим космічним апаратом, який продемонструє точну посадку на поверхню Місяця. Цільове місце посадки розташоване на схилах свіжого ударного кратера поблизу більшого ударного кратера Шиолі, який знаходиться в безпосередній близькості до Моря Нектару на ближньому боці Місяця.

На зображенні, зробленому SLIM, місце посадки видно трохи нижче місячного екватора. Однак через стиснення зображення Місяць виглядає розмитим. Маневр повороту, під час якого космічний корабель проходить повз небесний об’єкт без істотного відхилення траєкторії, відбувся 4 жовтня 2023 року на відстані від Місяця. Під час свого максимального зближення SLIM перебував на висоті 4,992 кілометрів від Місяця, рухаючись зі швидкістю 1.47 кілометрів на секунду відносно Місяця.

Цей маневр повороту був виконаний приблизно через тиждень після трансмісячної ін'єкції, яка штовхнула космічний корабель на місячну орбіту. Місія SLIM спрямована на революцію в посадці на Місяць шляхом досягнення надзвичайно точної посадки на поверхню Місяця. Завдяки своїм унікальним можливостям і рішучості SLIM збирається увійти в історію, коли він ступить на схили цільового ударного кратера.

джерела:

– JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень)

– Авторство зображення: JAXA