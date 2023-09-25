Розуміння впливу зірки на спостереження за екзопланетами: дані TRAPPIST-1 b

Недавнє дослідження, проведене астрономами з використанням даних космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST), пролило світло на вплив зірки на спостереження екзопланет. У центрі уваги дослідження була TRAPPIST-1 b, найближча до своєї зірки планета в Сонячній системі TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 — це зірка, розташована на відстані 40 світлових років від Землі, оточена сімома екзопланетами розміром із Землю.

Спостереження показали, що TRAPPIST-1 b може не мати атмосфери або його атмосфера може містити важкі молекули, такі як вуглекислий газ, що ускладнює його виявлення. Однак дослідження також підкреслило значний вплив самої зірки на спостереження. Команда підкреслила, що розуміння впливу зірки має вирішальне значення для майбутніх спостережень планет у зоні проживання, таких як TRAPPIST-1 d, e і f.

Зоряна активність і забруднення були визначені як ключові фактори у визначенні природи екзопланети. Забруднення зірок стосується впливу власних особливостей зірки, таких як плями та факели, на вимірювання атмосфери екзопланети. Дослідники знайшли переконливі докази зіркового забруднення TRAPPIST-1 b та інших планет системи. Активність зірки може створювати оманливі сигнали, потенційно призводячи до неправильної інтерпретації атмосфери екзопланети.

Дослідження підкреслює важливість розгляду забруднення зірок під час планування майбутніх спостережень усіх екзопланетних систем, особливо тих, що зосереджені навколо червоних карликів, таких як TRAPPIST-1. Ці зірки можуть демонструвати високий рівень активності, включаючи плями та часті спалахи. Дослідники також відзначили складність моделювання непередбачуваних подій, таких як зоряні спалахи, які можуть вплинути на вимірювання світла, заблокованого планетою.

Хоча TRAPPIST-1 b може не мати значної атмосфери, він залишається інтригуючим кандидатом для подальшого вивчення. Система TRAPPIST-1 в цілому дає надію на пошук потенційно придатних для життя середовищ за межами нашої Сонячної системи. Подальші дослідження та спостереження продовжуватимуть розгадувати таємниці цієї захоплюючої екзопланетної системи.

джерела:

– The Astrophysical Journal Letters

– Інститут дослідження екзопланет Тротьє при Монреальському університеті