У недавньому дослідженні, проведеному NASA, група вчених зробила новаторське відкриття щодо походження гамма-спалахів (GRBs). Спостерігаючи за надзвичайно яскравим GRB, відомим як GRB 230307A, за допомогою різних космічних і наземних телескопів, у тому числі космічного телескопа Джеймса Вебба НАСА, космічного гамма-телескопа Фермі та обсерваторії Ніла Герельса Свіфта, дослідники отримали нове уявлення про дивовижне явище. .

Дослідження заглибилося в наслідки злиття нейтронних зірок, які послужили джерелом вибуху, відповідального за спалах гамма-випромінювання. Завдяки спостереженням, проведеним космічним телескопом Джеймса Вебба НАСА, вчені змогли виявити присутність хімічного елемента телуру в залишках вибуху. Це відкриття надає важливу інформацію про склад кілонової, що утворюється під час злиття нейтронних зірок.

Провідний автор дослідження Ендрю Леван наголосив на важливості внеску космічного телескопа Джеймса Вебба в просування нашого розуміння формування елементів у Всесвіті. Визначивши розташування нейтронних зірок, залучених до злиття, дослідження показало, що вони знаходяться в спіральній галактиці приблизно за 120,000 XNUMX світлових років від місця злиття.

У той час як події kilonova, що є результатом злиття нейтронних зірок, є рідкісними, і їх важко спостерігати, результати цього дослідження проливають світло на природу та характеристики цих подій. Крім того, дослідження пропонує переконливі докази на підтримку давньої гіпотези про те, що важкі елементи, окрім заліза, створюються шляхом злиття нейтронних зірок.

Ця спільна робота із залученням кількох телескопів як у космосі, так і на землі дозволила вченим зібрати величезну кількість інформації про GRB 230307A. Результати дослідження підкреслюють трансформаційну роль таких телескопів, як космічний телескоп Джеймса Вебба, і майбутніх інструментів, таких як римський космічний телескоп імені Ненсі Грейс, у покращенні нашого розуміння Всесвіту, зокрема завдяки можливості вивчення рідкісних подій, таких як кілонові зірки, і елементів, які вони створюють. виробляти.

Питання і відповіді

З: Що таке гамма-спалах?



Відповідь: Гамма-спалах — це надзвичайно потужний вибух, який вивільняє інтенсивний спалах гамма-випромінювання.

З: Що таке кілонова?



Відповідь: Кілонова — це вибуховий результат злиття нейтронної зірки, який характеризується утворенням важких елементів.

З: Який внесок у дослідження зробив космічний телескоп Джеймса Вебба НАСА?



Відповідь: Космічний телескоп НАСА імені Джеймса Вебба зіграв вирішальну роль у виявленні присутності телуру, елемента, у залишках вибуху злиття нейтронних зірок, надаючи розуміння складу кілонової.

З: Які докази надало дослідження для створення важких елементів, крім заліза?



Відповідь: Дослідження надає переконливі докази того, що злиття нейтронних зірок є потенційним джерелом для створення важких елементів, крім заліза.

З: Наскільки далеко була спіральна галактика, де розташовані нейтронні зірки, залучені до злиття?



В: Нейтронні зірки були розташовані приблизно на відстані 120,000 XNUMX світлових років від місця злиття в спіральній галактиці.

джерела:

NASA – www.nasa.gov