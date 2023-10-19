Космічний телескоп Джеймса Вебба НАСА показує новий реактивний потік на екваторі Юпітера

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) не тільки надав приголомшливі зображення нашого Всесвіту, але й дав нам нові знання про нашу власну Сонячну систему. На додаток до захоплення захоплюючих зображень наших планет-сусідів, JWST нещодавно виявив високошвидкісний реактивний потік на Юпітері, планеті, яку ми, як ми думали, добре знаємо.

Зображення, зроблені JWST минулого року, продемонстрували реактивний потік на Юпітері, ширина якого перевищує 3,000 миль і рухається зі швидкістю приблизно 320 миль на годину. Це нове відкриття здивувало дослідників, підкресливши той факт, що ще багато чого потрібно дізнатися про хмари та вітри Юпітера.

Наявність цього реактивного потоку, який знаходиться над екватором Юпітера, може надати цінну інформацію про турбулентну атмосферу планети. Аналізуючи зображення та відстежуючи особливості швидкого обертання планети, вчені сподіваються отримати більш чітке розуміння складних погодних умов цього газового гіганта.

Спостереження JWST за атмосферою Юпітера порівнюватимуться з даними космічного телескопа Хаббла, щоб отримати більш повне розуміння погодних систем планети. Це порівняння допоможе вченим визначити, як швидкість вітру змінюється з висотою, і створити зсув вітру, який є градієнтом швидкості вітру на короткій відстані.

Вивчаючи реактивний потік та інші шторми в регіоні, дослідники вважають, що вони можуть створити основу для майбутніх спостережень і потенційно передбачити, як струменевий потік буде змінюватися в найближчі роки.

Це відкриття підкреслює можливості JWST не лише досліджувати віддалені частини нашого Всесвіту, але й відкривати нові чудеса в нашому власному космічному сусідстві.

джерела:

– NASA/JPL-Caltech космічним телескопом Джеймса Вебба вперше виявив вуглець на крижаному супутнику Юпітера – опубліковано на Space.com 1 жовтня 22 р.

– Космічний телескоп NASA James Webb виявив високошвидкісний реактивний потік в екваторіальній зоні Юпітера ESA/STScI – опубліковано на SciTechDaily 21 жовтня 2022 р.