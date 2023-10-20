Відкриття Юпітера: Телескоп Джеймса Вебба показує заворожуючі зображення газового гіганта

Космічний телескоп NASA Джеймса Вебба продовжує дивувати вчених своїми відкриттями, цього разу надавши захоплюючі зображення атмосфери Юпітера. Використовуючи своє надзвичайне бачення, телескоп Webb відкрив небачені раніше функції, які здивували наукову спільноту.

Одним із революційних відкриттів, зроблених телескопом Джеймса Вебба, є захоплення зображень високошвидкісного струменевого потоку шириною понад 4800 кілометрів на екваторі Юпітера. Ці зображення пропонують вченим нове уявлення про клімат і динаміку газового гіганта. Рікардо Уесо з Університету Країни Басків у Більбао, Іспанія, висловив своє здивування, заявивши: «Те, що ми завжди бачили як розмиті тумани в атмосфері Юпітера, тепер виглядає як чіткі особливості, які ми можемо відстежувати разом із швидким обертанням планети».

Використовуючи свої інструменти NIRCam, телескоп Webb робив зображення Юпітера кожні 10 годин протягом усього дня Юпітера в липні 2022 року. Ці зображення, зроблені за допомогою чотирьох різних фільтрів, здатних виявляти невеликі зміни в об’єктах на різних висотах, дозволили дослідникам вивчати атмосферу Юпітера в більше деталей. Крім того, телескоп досліджував висотні шари атмосфери, розташовані на 25-50 кілометрів над вершинами хмар планети. Швидкість спостережуваного струменевого потоку була виміряна приблизно в 515 кілометрів на годину, швидше, ніж ураган категорії 5 на Землі.

Космічний телескоп Джеймса Вебба, найбільший і найпотужніший космічний телескоп з коли-небудь створених, входить до складу Великих обсерваторій НАСА. Його головна мета — вловлювати та фокусувати світло, що дозволяє вченим зазирнути в минуле далі, ніж будь-коли раніше. Розташований у точці Лагранжа L2, на відстані 1.5 мільйона кілометрів від Землі, телескоп Webb є унікальною точкою огляду для вивчення небесних об’єктів і явищ.

Ці захоплюючі зображення Юпітера, отримані телескопом Джеймса Вебба, у поєднанні зі здатністю телескопа бачити в інфрачервоному світлі та його співпрацею з космічним телескопом Хаббла дозволили вченим вперше виявити та відстежити реактивний потік Юпітера. Ці відкриття пропонують глибше розуміння динаміки атмосфери газового гіганта та сприяють розширенню наших знань про Всесвіт.

джерела:

– NASA: Космічний телескоп Джеймса Вебба: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html