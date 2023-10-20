Виявлення високошвидкісного реактивного потоку в атмосфері Юпітера: спостереження з космічного телескопа Джеймса Вебба

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST), яким керує NASA, зробив новаторське відкриття в атмосфері Юпітера. Використовуючи камеру ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), JWST зробив зображення, які показали раніше невідоме явище: високошвидкісний реактивний потік, що простягається на 3,000 миль у ширину над первинними шарами хмар поблизу екватора Юпітера. Це відкриття дає цінну інформацію про динаміку турбулентної атмосфери Юпітера та демонструє надзвичайні можливості телескопа Вебба у вивченні таких особливостей атмосфери.

Спостереження Юпітера JWST проводилися в рамках програми Early Release Science, зосереджуючись на зйомці зображень з інтервалом у 10 годин, що еквівалентно одному дню на Юпітері. Використовуючи різні фільтри, телескоп зміг визначити варіації малих атмосферних особливостей на різних висотах в атмосфері Юпітера.

На відміну від попередніх місій, які в основному досліджували нижні та глибші шари атмосфери Юпітера, JWST виділяється тим, що заглиблюється в ближній інфрачервоний спектр. Це дозволяє досліджувати висотні шари атмосфери Юпітера, приблизно 15-30 миль над хмарним покривом планети. На цих зображеннях у ближньому інфрачервоному діапазоні димки верхнього рівня, які зазвичай виглядають як нечіткі розмиття, тепер розкривають дрібніші деталі, особливо навколо екваторіального регіону.

Нещодавно ідентифікований струменевий потік на Юпітері мчить із надзвичайною швидкістю приблизно 320 миль на годину, що вдвічі перевищує постійну швидкість вітру урагану категорії 5 на Землі. Розташований приблизно на 25 милях над шарами хмар Юпітера, у нижній частині стратосфери, цей високошвидкісний струменевий потік є захоплюючим предметом дослідження.

Щоб краще зрозуміти зміну швидкості вітру з висотою та наявність зсувів вітру, дослідницька група порівняла картини вітру, які спостерігав JWST на більшій висоті, з тими, що були виявлені космічним телескопом Хаббл у глибших шарах атмосфери Юпітера. Це порівняння дозволило їм спостерігати за розвитком штормів і отримати уявлення про тривимірну структуру грозових хмар.

Поєднавши виняткову роздільну здатність і широке охоплення довжини хвилі JWST з важливими спостереженнями космічного телескопа Хаббла, дослідницька група змогла ідентифікувати та відстежити невеликі елементи хмари, які слугували індикаторами для високошвидкісного струменевого потоку. Ці спостереження також дали цінний контекст для розуміння екваторіальної атмосфери Юпітера та конвективних штормів, що відбуваються незалежно від реактивного потоку.

Для подальшого дослідження характеристик реактивного потоку дослідницька група планує провести додаткові спостереження за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Це поточне дослідження має на меті дослідити, чи змінюються швидкість і висота струменевого потоку з часом.

Джерело: космічний телескоп Джеймса Вебба спостерігає за високошвидкісним реактивним потоком на Юпітері. (NASA)