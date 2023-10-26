Нещодавно виявлений елемент, знайдений після космічного зіткнення

Нещодавнє дослідження за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) НАСА виявило наявність телуру, дуже рідкісного елемента на Землі, після зіткнення двох щільних зоряних трупів, розташованих приблизно на відстані 1 мільярда світлових років. Це новаторське відкриття пропонує цінну інформацію про процес створення елементів у Всесвіті.

Дослідження під керівництвом Ендрю Левана з Університету Радбауд у Нідерландах демонструє важливість JWST у заповненні прогалин у нашому розумінні походження хімічних елементів. Леван стверджує, що дослідження цих відсутніх частин стало можливим завдяки розширеним можливостям телескопа Webb.

Вчені вважають, що нейтронні зірки, які спостерігав JWST, колись були звичайними масивними зірками, які існували в галактиці до злиття. Коли одна з цих зірок досягла кінця свого життєвого циклу і вибухнула як наднова, вона була викинута зі своєї галактики та віддалилася на 120,000 XNUMX світлових років. Друга зірка пішла за цим прикладом, але два тіла залишалися гравітаційно зв’язаними навіть після того, як їх вигнали з рідної галактики.

Поєднання двох нейтронних зірок в єдине ціле відбулося через сотні мільйонів років, і ця видатна подія відбулася 7 березня цього року. Космічне злиття, відоме як кілонова, створило спалах гамма-випромінювання (GRB), який спостерігався протягом рекордних 200 секунд. Виявлення телуру в уламках навколо злиття стало можливим завдяки спостереженням JWST разом із зусиллями космічної обсерваторії Фермі та обсерваторії Ніла Герельса Свіфта.

Це нове астрономічне відкриття зміцнює наше розуміння утворення важких елементів і відкриває захоплюючі можливості для майбутніх відкриттів. Як заявив Бен Гомпертц, професор Бірмінгемського університету у Великій Британії, космічний телескоп Джеймса Вебба вже перевершив очікування та має потенціал для виявлення навіть важчих елементів, революціонізуючи наші знання про Всесвіт.

Питання та відповіді:

З: Що таке космічний телескоп Джеймса Вебба?

Відповідь: Космічний телескоп Джеймса Вебба — потужна космічна обсерваторія, якою керує НАСА.

З: Чому телур вважається рідкісним на Землі?

Відповідь: Телур рідко зустрічається на Землі, тому що він зустрічається в основному разом із золотом, міддю та іншими мінералами.

З: Що таке кілонова?

Відповідь: Кілонова — це астрономічна подія, яка відбувається під час зіткнення двох нейтронних зірок, що призводить до вивільнення величезної кількості енергії та утворення важких елементів.

Джерело: [NASA](https://www.nasa.gov/)