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Телескоп Джеймса Вебба виявив нанокристали кварцу на віддаленій екзопланеті

ByРоберт Ендрю

Жовтень 17, 2023
Телескоп Джеймса Вебба виявив нанокристали кварцу на віддаленій екзопланеті

Космічний телескоп Джеймса Вебба, важливий інструмент для дослідження космосу NASA, зробив чудове відкриття у висотних хмарах екзопланети WASP-17 b, яка розташована приблизно на відстані 1300 світлових років від Землі. Вперше в атмосфері екзопланети були виявлені частинки кремнезему (SiO2), зокрема нанокристали кварцу. Це проривне спостереження проливає світло на склад і характеристики далеких небесних тіл.

WASP-17 b — гаряча екзопланета, схожа на Юпітер, з масою приблизно в сім разів більшою за Юпітер. Його атмосфера в основному складається з водню та гелію, подібно до атмосфери Юпітера. Інструмент середнього інфрачервоного діапазону (MIRI) телескопа Джеймса Вебба відіграв вирішальну роль у зйомці зображень екзопланети та сприянні цьому новаторському дослідженню. Аналіз MIRI виявив наявність вуглекислого газу, водяної пари та, що примітно, характерне поглинання кристалів чистого кварцу.

Кристал кварцу, що складається з кремнезему, є загальним компонентом усіх скелястих небесних тіл Сонячної системи. Однак це перший раз, коли нанокристали кварцу спостерігаються в атмосфері екзопланети. Кристали мають структуру загостреної шестикутної призми, причому кожен кристал має розмір 10 нанометрів.

Хоча дослідники спочатку очікували знайти силікати магнію, це відкриття розкриває ранні стадії формування силікатного зерна на WASP-17 b. Очікується, що ці силікатні зерна будуть розвиватися далі і потенційно утворювати більші силікатні зерна, знайдені на холодніших екзопланетах і коричневих карликах.

Це дивовижне спостереження телескопа Джеймса Вебба відкриває нові шляхи для вивчення складу та формування планет і небесних об’єктів у нашому Всесвіті. Вчені очікують, що подальший аналіз далеких екзопланет дасть цінну інформацію про еволюцію планетних систем і поглибить наше розуміння історії Всесвіту.

Джерела: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com

By Роберт Ендрю

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