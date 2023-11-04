Астрономи закликають JWST дослідити таємниці Галактичного центру

Астрономів давно захоплюють загадкові спіральні рукави нашої власної галактики Чумацький Шлях. Ці колосальні структури, прикрашені незліченними зірками, у свою чергу, надихнули питання про процеси, що рухають еволюцію галактик у всьому доступному для спостереження Всесвіті. Щоб глибше заглибитися в таємниці галактичної еволюції, понад 100 астрономів з більш ніж 80 установ по всьому світу виступають за те, щоб космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) проводив комплексне дослідження найглибших регіонів Чумацького Шляху.

Серце Чумацького Шляху, відоме як Галактичний центр (GC), залишається предметом великого захоплення та нерозв’язаних загадок. Вчених особливо заінтригувала роль Стрільця A*, надмасивної чорної діри, яка знаходиться в центрі нашої галактики, в її еволюційних процесах. Вони також розмірковують, чому утворення зірок у холодних темних молекулярних хмарах Чумацького Шляху в GC відбувається повільніше, ніж очікувалося. Крім того, поява центральних зоряних скупчень продовжує бентежити дослідників.

JWST представляє рішення проблем, пов’язаних із вивченням Галактичного центру. Завдяки винятковій роздільній здатності та інфрачервоним можливостям телескоп може ефективно спостерігати крізь щільне населення зірок і затемнені хмари пилу, які заважають наземним спостереженням. Використовуючи свою камеру ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam) і спеціалізовані фільтри, які розділяють спектри інфрачервоного світла, JWST може пробити пилові завіси, щоб відкрити приховані таємниці GC.

Крім того, здатність JWST спостерігати інфрачервоне світло з більшою довжиною хвилі дозволяє вивчати галактики в ранньому Всесвіті, де розтягнення світлових хвиль, викликане розширенням Всесвіту, збільшує довжину хвилі. Це спостереження відоме як червоне зміщення або ефект Доплера. Інфрачервоне світло з більшою довжиною хвилі та меншою енергією невидиме для людського ока, але виявляється JWST.

Однак один телескоп не може охопити весь Центр Галактики. Таким чином, у пропозиції підкреслюється співпраця між різними телескопами, включаючи Великий міліметровий масив Атакама (ALMA), Космічний телескоп Хаббл, Римський космічний телескоп, Надзвичайно великий телескоп Європейської космічної обсерваторії та японський астрометричний супутник JASMINE, щоб підтвердити висновки JWST. .

Пропоноване багатоепохове дослідження, заплановане з інтервалами в один, п’ять і десять років, має на меті розшифрувати таємниці чорної діри Чумацького Шляху, Sgr A*, і її вплив на еволюцію галактики. Спостерігаючи за швидкістю утворення зірок, астрономи сподіваються отримати уявлення про історію зростання Sgr A* і загальне формування зірок у Галактичному центрі. Крім того, опитування спрямоване на уточнення вимірювань початкової функції маси (IMF), яка визначає відносну кількість великих і малих зірок, утворених у популяції.

Хоча JWST є дуже затребуваним телескопом астрономів у всьому світі, його обмежений доступний час створює проблему. З огляду на значний рівень надмірної підписки, забезпечення часу спостереження на JWST є висококонкурентоспроможним. Тим не менш, потенційні знання та розуміння, отримані в результаті дослідження таємниць Галактичного Центру, роблять це вартим зусилля.

Питання та відповіді:

З: Чому Галактичний центр важко спостерігати?

Відповідь: Центр Галактики щільно заселений зірками, тому меншим телескопам важко розрізняти окремі зірки. Крім того, великі хмари пилу закривають вид на Центр Галактики із Землі.

З: Як JWST може подолати ці виклики?

A: Великий розмір JWST забезпечує чудову роздільну здатність, що дозволяє ефективно відокремлювати зірки одна від одної. Крім того, його інфрачервоні можливості дозволяють йому бачити крізь пил, що неможливо з іншими телескопами.

З: Які ще телескопи підтримуватимуть JWST у вивченні Галактичного центру?

Відповідь: Космічний телескоп ALMA та Hubble разом із майбутніми телескопами, такими як Римський космічний телескоп, Надзвичайно великий телескоп Європейської космічної обсерваторії та японський астрометричний супутник JASMINE, співпрацюватимуть, щоб доповнити висновки JWST.

З: Які аспекти Галактичного Центру будуть досліджені в запропонованому опитуванні?

Відповідь: Опитування спрямоване на дослідження ролі чорної діри Sgr A* в еволюції Чумацького Шляху. Він також намагається зрозуміти порівняно повільне утворення зірок у Центрі Галактики та виникнення центральних зоряних скупчень.

З: Що таке початкова функція маси (IMF)?

Відповідь: МВФ визначає відносну кількість великих і малих зірок, утворених у популяції зірок. Він надає важливу інформацію про виробництво світла популяціями зірок, особливо в галактиках, надто віддалених для спостереження за окремими зірками.