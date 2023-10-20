Бен Лемм прагне повернути до життя вимерлих істот

Бен Ламм, співзасновник Colossal Biosciences, поставив за мету повернути вимерлі види до життя протягом наступних п’яти років. Ламм і його команда у співпраці з Гарвардським генетиком Джорджем Черчом зосереджують свої зусилля на ліквідації вимираючих істот, таких як шерстистий мамонт, тасманійський тигр і птах додо.

Процес воскресіння вимерлої тварини передбачає редагування ДНК її найближчого живого родича відповідно до генома вимерлої тварини. Для шерстистого мамонта це означає використання ДНК азіатського слона, з яким мамонти тісно пов’язані. Вносячи цілеспрямовані зміни в геном слона, команда сподівається створити ембріон, який можна було б виношувати живою сурогатною матір’ю, що призведе до народження першої вимерлої тварини.

Кінцева мета — випустити цих вимерлих тварин у їхні природні середовища існування, сприяючи відновленню екосистем і потенційно пом’якшуючи кліматичні зміни. Ключові види, такі як шерстистий мамонт, мають значний вплив на навколишнє середовище, і їх реінтродукція може позитивно вплинути на їхні екосистеми.

Хоча ідея повернення до життя вимерлих тварин є суперечливою, багато вчених вважають, що це може мати значні переваги, такі як відновлення екосистем і уповільнення зміни клімату. Наприклад, повторна інтродукція вовків у Єллоустонський національний парк призвела до значних змін у ландшафті та мала позитивний вплив на ерозію ґрунту.

Проте є етичні міркування, які слід взяти до уваги. Люди історично експлуатували мамонтів і полювали на них навіть через тисячі років після їх вимирання. Деякі стверджують, що враховуючи гостроту кліматичної кризи, навіть амбітні проекти з низькою ймовірністю успіху можуть бути виправдані.

джерела:

– Засувка: «Підприємець Бен Лемм про повернення до життя вимерлих тварин»

– Getty Images

Визначення:

– Вимирання: процес повернення вимерлого виду до життя за допомогою генної інженерії та передових технологій.

– Геном: повний набір генів або генетичного матеріалу, присутніх у клітині чи організмі.

– Основний вид: вид, який має непропорційний вплив на навколишнє середовище та відіграє вирішальну роль у підтримці структури та функціонування екосистеми.

– Екосистема: спільнота живих організмів разом із їхнім фізичним середовищем, що взаємодіє як система.

– Воскресити: повернути до життя або оживити щось мертве або вимерле.