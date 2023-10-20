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Бен Лемм прагне повернути до життя вимерлих істот

ByГабріель Бота

Жовтень 20, 2023
Бен Лемм прагне повернути до життя вимерлих істот

Бен Ламм, співзасновник Colossal Biosciences, поставив за мету повернути вимерлі види до життя протягом наступних п’яти років. Ламм і його команда у співпраці з Гарвардським генетиком Джорджем Черчом зосереджують свої зусилля на ліквідації вимираючих істот, таких як шерстистий мамонт, тасманійський тигр і птах додо.

Процес воскресіння вимерлої тварини передбачає редагування ДНК її найближчого живого родича відповідно до генома вимерлої тварини. Для шерстистого мамонта це означає використання ДНК азіатського слона, з яким мамонти тісно пов’язані. Вносячи цілеспрямовані зміни в геном слона, команда сподівається створити ембріон, який можна було б виношувати живою сурогатною матір’ю, що призведе до народження першої вимерлої тварини.

Кінцева мета — випустити цих вимерлих тварин у їхні природні середовища існування, сприяючи відновленню екосистем і потенційно пом’якшуючи кліматичні зміни. Ключові види, такі як шерстистий мамонт, мають значний вплив на навколишнє середовище, і їх реінтродукція може позитивно вплинути на їхні екосистеми.

Хоча ідея повернення до життя вимерлих тварин є суперечливою, багато вчених вважають, що це може мати значні переваги, такі як відновлення екосистем і уповільнення зміни клімату. Наприклад, повторна інтродукція вовків у Єллоустонський національний парк призвела до значних змін у ландшафті та мала позитивний вплив на ерозію ґрунту.

Проте є етичні міркування, які слід взяти до уваги. Люди історично експлуатували мамонтів і полювали на них навіть через тисячі років після їх вимирання. Деякі стверджують, що враховуючи гостроту кліматичної кризи, навіть амбітні проекти з низькою ймовірністю успіху можуть бути виправдані.

джерела:

– Засувка: «Підприємець Бен Лемм про повернення до життя вимерлих тварин»

– Getty Images

Визначення:

– Вимирання: процес повернення вимерлого виду до життя за допомогою генної інженерії та передових технологій.

– Геном: повний набір генів або генетичного матеріалу, присутніх у клітині чи організмі.

– Основний вид: вид, який має непропорційний вплив на навколишнє середовище та відіграє вирішальну роль у підтримці структури та функціонування екосистеми.

– Екосистема: спільнота живих організмів разом із їхнім фізичним середовищем, що взаємодіє як система.

– Воскресити: повернути до життя або оживити щось мертве або вимерле.

By Габріель Бота

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