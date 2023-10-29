Дослідження майбутнього космічних станцій: еволюція за межі Міжнародної космічної станції

Міжнародна космічна станція (МКС) наближається до важливої ​​віхи – свого 25-річчя на орбіті навколо нашої планети. Протягом багатьох років МКС служила тимчасовим домом для сотень астронавтів і проводила різноманітні експерименти, починаючи від вивчення впливу невагомості на живих істот і закінчуючи дослідженням темної матерії та озонового шару Землі. Проте дні станції полічені. З огляду на витоки повітря, поломки двигунів та інші негаразди, які переслідують старіючий космічний корабель, НАСА вирішило припинити роботу МКС у 2031 році.

Але чого ми навчилися з МКС і чи варто було інвестувати 120 мільярдів фунтів? Багато вчених стверджують, що цінні знання, отримані під час життя та роботи в умовах невагомості, виправдовують величезні витрати. Ці знання виявляться необхідними, коли людство повертається на Місяць і готується до довготривалих подорожей на Марс і далі. МКС продемонструвала, що люди можуть процвітати в космосі, що є життєво важливим уроком для наших майбутніх дослідницьких зусиль.

З іншого боку, критики стверджують, що кошти, виділені на МКС, можна було б краще витратити на альтернативні проекти. У 1990-х роках США були змушені вибирати між МКС і запропонованим прискорювачем елементарних частинок, зрештою вибравши космічну станцію з політичних причин. Це рішення дозволило Європі вільно розробляти свій Великий адронний колайдер (LHC), який з тих пір приніс численні наукові прориви. Зважаючи на це, деякі стверджують, що роботизоване дослідження стає все більш спроможним, роблячи присутність людини в космосі менш необхідною для наукових досліджень.

Поки МКС готова до завершення, космічні станції не зникають з нічного неба. Декілька країн, включаючи США, Європу, Японію, Канаду, Індію та Китай, планують створити нові орбітальні лабораторії. Китайська станція Tiangong, яка вже працює, має перевищити термін служби МКС. Крім того, США у співпраці з іншими країнами планують побудувати Gateway, меншу космічну станцію, яка обертатиметься навколо Місяця. Gateway слугуватиме дослідницькою базою та дозволить досліджувати та зрештою встановити постійну присутність екіпажу на поверхні Місяця.

Очікується, що поява приватних компаній, таких як Axiom, також спричинить революцію на ринку космічних станцій. Axiom має на меті додати до МКС чотири нові місця проживання, де розмістять спонсорованих астронавтів, які будуть проводити дослідження та наукову роботу в космосі. Ці місця існування будуть запускатися за допомогою приватних ракет і, зрештою, відокремлюватися як нова космічна станція до того, як МКС буде зведена з орбіти.

Прощаючись з МКС, ми починаємо нову еру дослідження космосу. Приватні підприємства та міжнародне співробітництво формуватимуть майбутнє космічних станцій, дозволяючи нам розкрити таємниці Всесвіту та прокласти шлях для подальшої подорожі людства за межі Землі.

FAQ

1. Які основні висновки МКС?

МКС надала цінну інформацію про життя та роботу в умовах невагомості. Було показано, що люди можуть адаптуватися та розвиватися в космосі, що має вирішальне значення для майбутніх довготривалих місій та поселення на інших небесних тілах.

2. Чи можна було б краще використати кошти, інвестовані в МКС?

Критики стверджують, що альтернативні проекти, такі як запропонований прискорювач елементарних частинок, могли бути більш економічно ефективними та науково продуктивними. Однак прихильники підкреслюють унікальні знання, отримані від МКС, і їх важливість для майбутніх досліджень космосу.

3. Яке майбутнє космічних станцій?

Кілька країн, включаючи США, Європу, Японію, Канаду, Індію та Китай, мають плани щодо нових космічних станцій. Ці станції слугуватимуть дослідницькими базами, сприятимуть дослідженню Місяця та сприятимуть створенню постійних аванпостів з екіпажем на Місяці та за його межами.

4. Як приватні компанії формуватимуть ринок космічних станцій?

Приватні компанії, такі як Axiom, виходять на ринок космічних станцій, додаючи нові середовища існування та пропонуючи спонсорованим астронавтам можливість проводити дослідження в космосі. Ці компанії прагнуть революціонізувати дослідження космосу та відкрити нові можливості для наукового прогресу.