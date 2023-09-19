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Індія успішно запустила космічний корабель Aditya-L1 для дослідження Сонця

ByВікі Ставропулу

Вересень 19, 2023
Індія успішно запустила космічний корабель Aditya-L1 для дослідження Сонця

2 вересня Індійська організація космічних досліджень (ISRO) запустила космічний корабель Aditya-L1, ставши першою в Індії місією сонячної обсерваторії. Космічний корабель розпочав свою 110-денну подорож до точки Лагранжа-1 системи Сонце-Земля після успішного маневру введення через точку Лагранжа. Цей маневр виштовхнув апарат з орбіти Землі на траєкторію до точки L1 Сонце-Земля.

Точки Лагранжа, за визначенням НАСА, — це положення в космосі, де гравітаційні сили системи двох тіл, як-от Сонце та Земля, створюють посилені області притягання та відштовхування. Ці точки можуть використовуватися космічними кораблями як «місця паркування», щоб залишатися у фіксованому положенні з мінімальною витратою палива.

Космічний корабель Aditya-L1 буде розміщений на гало-орбіті навколо L1, яка знаходиться приблизно в 1.5 мільйона кілометрів від Землі, що становить лише 1% відстані Земля-Сонце. Це стратегічне положення забезпечить безперервні спостереження за Сонцем, дозволяючи індійським ученим отримати нові відомості про центр нашої Сонячної системи.

Успішні переміщення траєкторії ISRO до інших небесних тіл або місць у космосі продемонстрували їхній досвід у дослідженні космосу. Ця місія є продовженням попередніх успішних експедицій ISRO до Сонця та Місяця.

Космічний корабель Aditya-L1 проведе принаймні наступні п'ять років, вивчаючи різні аспекти Сонця з його орбіти навколо L1. Це цілеспрямоване дослідження сприятиме нашому розумінню Сонця та його впливу на Землю. Ця місія є важливою віхою для зусиль Індії в дослідженні космосу та відкриває двері для подальших наукових досягнень.

Загалом успішний запуск і перенесення траєкторії космічного корабля Aditya-L1 є значним досягненням для індійського космічного агентства ISRO. Ця місія дозволить індійським вченим зібрати цінні дані про Сонце та поглибити наше розуміння центру нашої Сонячної системи.

джерела:
– Індійська організація космічних досліджень (ISRO)
– Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA)

By Вікі Ставропулу

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