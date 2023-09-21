Проектування майбутнього в космосі: створення придатних для життя середовищ за межами Землі

Прагнучи заснувати колонії на Місяці та, зрештою, на Марсі, архітектори та дизайнери працюють над створенням придатного для життя середовища, яке забезпечить комфорт і полегшить тугу за домом для астронавтів, які здійснюють тривалі космічні подорожі. Валентина Суміні, архітектор та інженер, була в авангарді цієї нової галузі, відомої як космічна архітектура.

Дослідження Суміні у співпраці з Європейським космічним агентством і NASA включають опитування астронавтів, щоб зрозуміти їхній досвід і проектування космічних середовищ, які відповідають їхнім потребам. Астронавти часто сумують за домом і відірвані від Землі, тому Суміні прагне створити інтер’єр, який сприятливий для проживання людей. Це передбачає включення елементів природи та створення захоплюючих середовищ, які імітують видовища та звуки Землі.

Щоб побороти стрес і тугу за домом, команди Sumini розробили модуль, який передає дані в режимі реального часу із заповідника дикої природи, надаючи астронавтам віртуальний досвід перебування в оточенні природи. Вона черпає натхнення з життя на Землі у своїх проектах для життя поза Землею, використовуючи алгоритми, засновані на зростанні коренів і копіюванні ройової поведінки бджіл. Sumini також розробив екзоскелет без рук, натхненний хвостом морського коника, який підвищує мобільність і спритність астронавтів, які працюють в умовах мікрогравітації.

Дослідницькі групи Суміні випробовують свої проекти в екстремальних умовах, які нагадують умови на Місяці та Марсі, наприклад, на схилах гавайського вулкана та полярних льодах Шпіцбергена. Штучний інтелект, роботи та 3D-принтери відіграватимуть вирішальну роль у будівництві будівель і теплиць на цих позаземних поверхнях, забезпечуючи виживання майбутніх мешканців.

Хоча «Планети B» не існує, Суміні вважає, що дослідження космосу може дати цінну інформацію та технологічні досягнення, які можна застосувати до життя на Землі. Подорож до створення спільнот на інших планетах — це дослідницька спроба, яка розширює межі людських можливостей і одного дня може призвести до живих спільнот на Марсі.

джерела:

– Рей Едгар. (21 вересня 2023 р.). Проектування майбутнього в космосі: створення придатних для життя середовищ за межами Землі. Отримано з [джерело]