Передові нанофотонні технології проклали шлях до революційних розробок у галузі оптичних частотних гребінок. Оптичні частотні гребінці, спочатку визнані лауреатами Нобелівської премії Теодором В. Хеншем і Джоном Л. Холлом, відіграють важливу роль у сучасних дослідженнях фізики та різноманітних застосуваннях. Серед різних динамічних станів оптичних частотних гребінок хаотичний гребінець виділяється своєю високою нелінійністю.

Нещодавно команда дослідників на чолі з професором Цзягуі Ву з Південно-Західного університету (SWU) у Китаї заглибилася в це захоплююче царство хаотичних мікрокомбів. Хаотичні мікрогребінці — це мікрорезонатори, які генерують безліч хаотичних каналів, причому кожен зубець гребінця служить джерелом ентропії для генерації фізичних випадкових бітів (PRB). Потенціал цих мікрогребінців у подоланні обмежень часових і частотних перевантажень призвів до пропозиції нового типу лідара.

Дослідження під назвою «Масивна і паралельна 10 Тбіт/с фізична випадкова генерація бітів із хаотичною мікрогребінкою» було опубліковано в журналі Frontiers of Optoelectronics. Дослідники використовували компактний і масштабований мікрорезонатор Si3N4 для створення мікрогребінців у масштабі чіпа. Використовуючи мультиплексор з поділом довжин хвиль, вони могли одночасно виробляти сотні хаотичних зубців гребінця, які разом працювали як джерела ентропії для генерування величезної кількості випадкових чисел.

Згенеровану випадковість було перевірено та перевірено за допомогою статистичного тестування NIST. Результати продемонстрували потенціал цієї технології, пропонуючи чіпові рішення з можливістю генерувати петабіт на секунду (Пбіт/с) фізичних випадкових бітів. Примітно, що цей прорив обіцяє значно покращити швидкість і ефективність генерації випадкових чисел.

Питання та відповіді:

З: Що таке оптичні частотні гребінки?

Відповідь: Оптичні частотні гребінки – це інструменти, які використовуються в сучасних дослідженнях фізики та застосуванні. Вперше вони були визнані лауреатами Нобелівської премії Теодором В. Хеншем і Джоном Л. Холом за їх основоположну роботу в цій галузі.

З: Що таке хаотична гребінець?

A: У хаотичному гребінці кожен зубець гребінця демонструє хаотичні динамічні коливання, що робить його придатним для фізичної генерації випадкових бітів.

З: Як хаотичні мікрокомби використовуються у випадковій генерації бітів?

A: Хаотичні мікрогребінці складаються із сотень хаотичних каналів, причому кожен зуб гребінця діє як джерело ентропії для фізичної генерації випадкових бітів.

Питання: Якої швидкості може досягти генерація випадкових бітів за допомогою хаотичних мікрогребінців?

A: Хаотичні мікрокомби мають потенціал для досягнення швидкості петабіт на секунду (Пбіт/с) у випадковій генерації бітів.

З: Яке значення цього дослідження?

Відповідь: Дослідження демонструє доцільність мікрокомбінацій у масштабі чіпа для генерування величезної кількості фізичних випадкових бітів, пропонуючи потенційні рішення з низькою вартістю та високим рівнем паралелізму.