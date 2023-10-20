У пошуках міцності та легкості: вчені створили суперматеріал, поєднавши ДНК і скло

Вчені досягли прориву в матеріалознавстві, поєднавши міцність ДНК із чистотою скла, в результаті чого створили суперматеріал, який у п’ять разів легший і в чотири рази міцніший за сталь. Цей новий матеріал, створений дослідниками з Університету Коннектикуту, Колумбійського університету та Брукхейвенської національної лабораторії, називають «найміцнішим відомим» матеріалом за його щільність.

Завдання пошуку матеріалу, який володів би одночасно міцністю та легкістю, завжди було важким. Однак ця команда дослідників показала, що ці дві якості не виключають одна одну. Надихнувшись бронею Залізної людини, вчені прагнули створити матеріал, який був би достатньо легким для польоту, але водночас достатньо міцним, щоб протистояти атакам ворога.

Секрет цього суперматеріалу полягає в тому, щоб використати притаманну міцність скла. Хоча скло може бути крихким у своїй звичайній формі, воно може витримувати величезний тиск у чистому, бездоганному стані. Завдяки використанню частинок скла нанорозміру, які легші за більшість металів і кераміки, конструкції, виготовлені з цього чистого скла, стають потужними та легкими.

Щоб сформувати скляні частинки в тривимірну структуру, дослідники звернулися до ДНК як каркасу. Вони створили структуру ДНК, що самозбирається, і діє як скелет, на який наноситься скляне покриття. Цей делікатний баланс між каркасом ДНК і скляним покриттям дає змогу отримати міцний, але легкий матеріал, який має безпрецедентну міцність і щільність.

Хоча необхідні додаткові дослідження, перш ніж цю технологію можна буде застосувати, дослідники вже планують створити ще міцніші матеріали, включивши карбідну кераміку або змінивши структуру ДНК. Можливості цієї технології величезні, і вона навіть може призвести до розробки бронежилетів, схожих на костюм Залізної людини.

Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Cell Reports Physical Science.

джерела:

– «Найміцніший» матеріал, натхненний Залізною людиною, називають «надматеріалом» – Science Daily

– Вчені створили суперматеріал, який легший і міцніший за сталь – CNET