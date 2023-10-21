Австралійські очеретяні жаби: пуголовки-канібали прискорюють еволюцію

Очеретяні жаби в Австралії стикаються з серйозною загрозою з боку собі подібних — пуголовків-канібалів. Ці пуголовки часто поїдають пташенят, що вилупилися, спонукаючи їх розвиватися швидше. Однак таке прискорене зростання коштує дорого.

Очеретяні жаби були завезені в Австралію в 1935 році для боротьби з очеретяними жуками. Натомість жаби стали інвазивним видом, розмножуючись безконтрольно та створюючи загрозу екосистемі. Токсичність цих жаб також ставить під загрозу місцевих хижих сумчастих.

У той час як дорослі жаби мають довжину близько 25 см (10 дюймів), саме їх пуголовки проявляють канібальську поведінку, поїдаючи собі подібних. Така поведінка не є рідкістю для видів жаб і ропух, зазвичай це відбувається, коли ресурсів бракує. Однак австралійські очеретяні жаби демонструють таку поведінку досить часто.

В експерименті, проведеному біологом з інвазивних видів Джейною ДеВор та її колегами, вони виявили, що австралійські пуголовки в 2.6 рази частіше канібалізують пташенят, ніж неавстралійські пуголовки. Інший експеримент показав, що австралійських пуголовків у 30 разів більше приваблюють пташенята, ніж інші пуголовки.

Дитинчата в Австралії розвиваються швидше, ніж їхні побратими в інших країнах. Хоча цей прискорений розвиток збільшує їхні шанси на виживання, він залишає їх менш розвиненими, ніж неавстралійські очеретяні жаби на стадії пуголовка та зрілого віку.

Ці пташенята еволюціонували, щоб прискорити свій розвиток, коли вони відчувають присутність інших пуголовків, що свідчить про конкуренцію та потенційний канібалізм. Ця еволюційна адаптація дозволяє їм скоротити тривалість їхньої вразливої ​​стадії.

Канібалізм серед очеретяних жаб можна розглядати як форму контролю популяції, оскільки він усуває конкуренцію за обмежені ресурси у водоймі. Це також демонструє дивовижну швидкість, з якою може відбуватися еволюція. Австралійські очеретяні жаби значно еволюціонували з моменту їх появи на континенті.

Це дослідження доповнює наше розуміння складної динаміки інвазивних видів і впливу, який вони можуть мати на місцеві екосистеми. Дослідження було опубліковано в PNAS і підкреслює триваючу еволюційну гонку озброєнь між стадією пуголовка-людожера та стадією вразливого яйця та стадії виведення дитинчат у вторгнених середовищах існування.

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