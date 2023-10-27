Intuitive Machines оголошує вікно цільового запуску для місячної місії IM-1

Компанія з дослідження космосу Intuitive Machines, що базується в Х’юстоні, повідомила, що її місячна місія IM-1 у партнерстві зі SpaceX запланована на старт протягом багатоденного вікна запуску 12 січня 2024 року. Місія IM-1 відзначатиме це перша спроба компанії висадитися на Місяць і є невід’ємною частиною ініціативи НАСА «Комерційні послуги корисного навантаження на Місяць» (CLPS).

Стів Альтемус, співзасновник, президент і головний виконавчий директор Intuitive Machines, висловив хвилювання та оптимізм щодо майбутнього запуску. Він визнав, що в піонерському дослідженні Місяця слід очікувати складнощів і змін у розкладі, і підкреслив важливість отримання необхідних схвалень для польоту.

Ініціатива CLPS спрямована на створення основи для людських місій і стійкої присутності людини на поверхні Місяця. Корисне навантаження, надіслане Intuitive Machines у рамках цієї програми, сприятиме науковому та технологічному прогресу в дослідженні Місяця.

У разі несприятливих погодних умов або умов запуску резервні можливості будуть визначені з урахуванням таких факторів, як місячне вікно затемнення.

Intuitive Machines — провідна космічна компанія, яка спеціалізується на дослідженні космосу. Завдяки своїм чотирьом бізнес-підрозділам — Lunar Access Services, Orbital Services, Lunar Data Services і Space Products and Infrastructure — компанія надає ряд продуктів і послуг для підтримки роботизованих і людських космічних місій до таких місць, як Місяць і Марс.

Для отримання додаткової інформації про Intuitive Machines та її місію відвідайте веб-сайт intuitivemachines.com.

Питання і відповіді

1. Яка мета місячної місії ІМ-1?

Місячна місія IM-1, здійснена компанією Intuitive Machines у співпраці зі SpaceX, є частиною ініціативи NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Місія має на меті закласти основу для дослідження людиною та тривалої присутності людини на поверхні Місяця.

2. Коли запланований запуск місії IM-1?

Цільове вікно запуску для місії IM-1 відкривається 12 січня 2024 року.

3. Що станеться, якщо умови запуску несприятливі?

У разі поганої погоди або інших несприятливих умов запуску резервні можливості будуть визначені з урахуванням таких факторів, як місячне вікно затемнення.

4. Які продукти та послуги пропонує Intuitive Machines?

Intuitive Machines надає космічні продукти та послуги через чотири бізнес-підрозділи: Lunar Access Services, Orbital Services, Lunar Data Services і Space Products and Infrastructure. Ці пропозиції підтримують роботизовані та людські космічні місії до таких місць, як Місяць і Марс.