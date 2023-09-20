Новий проект, який повертає магію спостереження за нічним небом

У світі астрономії дискусія між використанням великих, складних телескопів і портативних і простих біноклів завжди була темою дискусії. Незважаючи на те, що телескопи мають своє місце, багато астрономів вважають, що біноклі пропонують справжнє та захоплююче зображення нічного неба. Біноклі не тільки більш портативні, але й надають унікальний і захоплюючий спосіб досліджувати небо та вивчати його.

Analog Sky, проект Роберта Асуменді, нещодавно анонсував захоплюючий набір «зроби сам» під назвою Magic. Цей проект має на меті повернути магію спостереження за небом, дозволяючи користувачам створювати власні астрономічні біноклі у формі коробки. Набір поєднує в собі найкращі характеристики біноклів і телескопів, забезпечуючи новий інноваційний спосіб дослідження нічного неба.

Створення магії — це простий процес, до якого можна підійти трьома різними способами. Користувачі можуть або 3D-друкувати більшість деталей (за винятком оптики) на основі наданих специфікацій, замовляти частини у запропонованих постачальників або застосувати гібридний підхід і поєднати обидва методи. Кінцевим результатом є компактний і легкий бінокулярний телескоп із прямим кутом огляду, подібний до настільних телескопів Project Moonwatch, які використовувалися в 1960-х роках.

Magic не тільки проста у використанні, але й має багато застосувань. Його можна використовувати для наземного огляду, спостереження за птахами та навіть для спільного використання кількома спостерігачами. Відстань між окулярами з діоптріями можна швидко відрегулювати, що дозволяє безперешкодно передавати погляд від однієї людини до іншої. Більше того, Magic розроблений як компактний і легкий, що робить його ідеальним для швидких сесій на передній веранді або для дітей, щоб носити їх самостійно.

Набір Magic можна оновити за допомогою фільтрів і включає 4-міліватну лазерну указку для прицілювання та розкладний шукач 1x як резервну копію. Загальна вартість створення Magic коливається від трохи більше 300 доларів, якщо деталі надруковані на 3D, до приблизно 500 доларів, якщо використовується рекомендований штатив. Враховуючи, що якісний астрономічний бінокль може коштувати до тисячі доларів, вартість збірки Magic відносно доступна.

Analog Sky's Magic пропонує сім’ям можливість взяти участь у спільному проекті та відновити зв’язок із простотою та красою нічного неба. В епоху, коли домінує екранний час, Magic пропонує освіжаючий і захоплюючий спосіб разом насолодитися чудесами всесвіту.

джерела:

– Аналогове небо (Роберт Асуменді, Всесвіт сьогодні)