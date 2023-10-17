Міжнародна співпраця виявила джерело найбільшого з усіх зареєстрованих землетрусів

Глобальна група вчених на чолі з Оксфордським університетом оприлюднила результати новаторської співпраці, щоб визначити причину найбільшої сейсмічної події, коли-небудь зареєстрованої на Марсі. Дослідження, в якому брали участь різні космічні агентства з усього світу, прийшло до висновку, що землетрус був спричинений не падінням метеорита, а скоріше масивними тектонічними силами в корі Марса.

Сейсмічна подія, відома як S1222a, зареєструвала магнітуду 4.7 і викликала вібрацію по всій планеті щонайменше шість годин. Спочатку вчені вважали, що подія могла бути викликана ударом метеорита через схожість сейсмічного сигналу з попередніми ударами. Вони розпочали міжнародний пошук свіжого кратера, в якому брали участь місії Європейського космічного агентства, Національного космічного агентства Китаю, Індійської організації космічних досліджень і космічного агентства Об’єднаних Арабських Еміратів.

Після кількох місяців дослідження команда підтвердила, що свіжого кратера не було знайдено. Натомість сейсмічна подія пояснюється вивільненням величезних тектонічних сил у надрах Марса. Дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, свідчить про те, що Марс є більш сейсмічно активним, ніж вважалося раніше.

Доктор Бенджамін Фернандо, провідний дослідник з Оксфордського університету, заявив, що хоча на Марсі зараз немає активної тектоніки плит, подія, ймовірно, була спричинена вивільненням напруги в корі Марса. Ці напруги накопичувалися протягом мільярдів років, оскільки різні частини планети охолоджувались і стискалися з різною швидкістю.

Результати цього дослідження дають цінну інформацію про геологічну активність Марса, яка може допомогти визначити відповідні місця для майбутніх місць проживання людей на червоній планеті. Співпраця між міжнародними місіями створює прецедент для майбутніх спільних зусиль у дослідженні глибокого космосу.

Дослідження команди також підкреслило важливість підтримки різноманітних наукових інструментів на Марсі для збору важливих даних. Вчені з Європейського космічного агентства, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів висловили свій ентузіазм щодо участі в дослідженні та свою відданість розширенню наших знань про Марс.

Ця безпрецедентна співпраця має значні наслідки для майбутніх місій, оскільки команда планує застосувати свої висновки до майбутніх місячних місій і дослідження супутника Сатурна Титана.

Джерело: Оксфордський університет

Цитата: «Тектонічне походження найбільшого землетрусу, який спостерігав InSight», Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619